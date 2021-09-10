Acun Ilıcalı yapımcılığı, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde Cunda Adası'nda çekilen MasterChef 2021 son bölümde ana kadroda yer alan yarışmacılar arasında dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başında hünerlerini gösterdi. Jüri şeflerin belirlediği yemeklerden oluşan menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken başarılı olamayan takım eleme adayı oyununda soğan ana malzemesiyle en yaratıcı yemeği hazırlamak için kıran kırana mücadele verdi. Bu bilgilerle yarışmanın takipçileri detaylı bilgi sahibi olmak isteyerek MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.
TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılarla ilgili detaylar şöyle;
MasterChef 2021 son bölümde Cunda Adası'nda seçilen ürünlerden oluşan menüyü mavi ve kırmızı takım arasından en başarılı yapanı bugünkü dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti.
Seçilen menüdeki yemekler bazında tadım yapan ve değerlendiren Mehmet, Danilo ve Somer şefler sırasıyla mavi ve kırmızı takımların aldıkları puanları açıkladı. Bu açıklama sonucunda en yüksek puanı alan mavi takım dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.
MasterChef 2021 son bölümde kırmızı takım dokunulmazlık oyununda başarısız olarak bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etmek durumunda kaldı. Oyunda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından soğan ana malzemesiyle en başarılı tabağı hazırlayan isim Emre oldu ve bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme adayını belirleme hakkına sahip oldu.
MasterChef 2021 son bölümde yapılan bireysel dokunulmazlık oyunu ve takım içi oylama sonrası günün eleme adayları belli oldu. Bireysel Dokunulmazlık oyununu kazanan Emre, eleme adayı olarak Dilara'yı direkt olarak potaya gönderdi. Diğer eleme adayı takım içi oylama sonucu belirlendi ve İbrahim eleme potasına giren yarışmacı oldu.