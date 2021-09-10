Acun Ilıcalı yapımcılığı, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde Cunda Adası'nda çekilen MasterChef 2021 son bölümde ana kadroda yer alan yarışmacılar arasında dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başında hünerlerini gösterdi. Jüri şeflerin belirlediği yemeklerden oluşan menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken başarılı olamayan takım eleme adayı oyununda soğan ana malzemesiyle en yaratıcı yemeği hazırlamak için kıran kırana mücadele verdi. Bu bilgilerle yarışmanın takipçileri detaylı bilgi sahibi olmak isteyerek MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılarla ilgili detaylar şöyle;