Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 10 Eylül 2021 Cuma

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 10 Eylül 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 10 Eylül 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "2021 EYLÜL AYINDA BU SAATLERE DİKKAT!" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Kendine olan düşkünlüğün artıyor. Dış görünüşünle ilgili değişiklik yapmak isteyebilirsin. Saçında veya tarzında yapacağın değişiklik, özgüvenini yükseltecek.
Boğa: Oyunu kendi kurallarınla oynamak istiyorsun. Sosyal ilişkilerin ve arkadaşların arasında duygusallığını göstermekten kaçınmayabilirsin.
İkizler: Mantık yerine duygusal kararlar aldığın günlerden geçiyorsun. Her ne kadar algılarının açıldığını düşünsen de olaylar karşısında yüksek tepkiler verdiğini sonradan fark edebilirsin.
Yengeç: Geçmişte kalan bazı konular, onlarla yüzleşmeni gerektirebilir. Rahatlamak için kısa süreli tatil planları gündeme gelebilir.
Aslan: Affedemediğin konular ve hassas olduğun durumlar tekrar gündeme gelebilir. Ani çıkışlar ve aşırı tepkiler gösteren kişilerle tartışmaktan kaçınmıyorsun.
Başak: Arkadaşlarınla farklı düşüncelere sahip olman tartışmalara yol açabilir. Evli bir Başak burcuysan, evliliğinizin monotonlaştığını düşünüyorsanız farklı deneyimleri araştırmaya karar verebilirsiniz.
Terazi: Yanlışları telafi etmek isterken daha büyük hatalara sebep olmaktan çekiniyorsun. Çevrende bulunan ve yalan söylediklerine şahit olduğun kişilere karşı ikinci şansı tanımayacaksın.
Akrep: Dış görünüşünde ve stilinde yapacağın değişiklikler ile odakları üzerine toplamayı başaracaksın. Yaşam alanında yapmak istediğin değişiklikler, evine daha modern bir görüntü katmanda öncülük edebilir.
Yay: İlişkilere dair detaylar ön plana çıkıyor. İlişkisi yeni sona ermiş bir Yay burcuysan, sevgilinin yeniden bir araya gelme fikrine onun kadar sıcak bakmayabilirsin.
Oğlak: Kreatif yönün ile birlikte, önemli bir projenin içerisine dahil olabilirsin. Üretkenliğin ve çalışkanlığın ile iş yerinde gözleri üzerinde toplayabilirsin.
Kova: Yüzleşmekten kaçındığın konularla eninde sonunda yüz yüze gelmek zorunda kalabilirsin. Yeni bir ilişkiye başlamış Kova burcuysan, sevgilinin romantik tavırları, aranızdaki bağı güçlendirecek.
Balık: Kendine ayırmak istediğin zamanın yakın arkadaşından gelecek telefon ile bölünebilir. İvedilikle planlarını ertelemek mecburiyetinde kalabilirsin.
2021 EYLÜL AYINDA BU SAATLERE DİKKAT!
Sırları Vardır Ay'ın…
Olağanüstü bir yaradılışa sahip olan dünyanın bir o kadar benzersiz uydusu, arkadaşı ve sırlarla dolu bir komşusu vardır, Ay…
Ay, astrolojide bakamadığınız bazı detayları derinleştirir, kozmik puzzle ın eksik parçalarını bulmamızda bizlere yardımcı olur. Bizler ne kadar Güneş burçlarımız üzerinden çeşitli öngörülerde bulunup, buna kanalize olsak da Ay burçları birbirinden farklı detaylarla bizleri gizemli bir yolculuğa çıkarır. Genel geçer davranışlar, kararlar ve söylemlerimizden ziyade, içimizde henüz keşfetmediklerimize odaklanır Ay. Bunu yaparken de sırlarını fısıldamaktan geri durmaz. Ay, dünyaya geldiğimiz günün de uydusudur aynı zamanda. Kalp sesimizdir. O yüzdendir ki gökyüzünün en hızlı hareket edeni olan ay sadece ruhlarımıza değil semavi dinlere de rehberdir.
Eğil Dalga Bükül Demir…
Eylül ayında bir Yeniay ve bir Dolunaya ev sahipliği yapacak gökyüzü, bu sefer diğer gezegenlerde daha kesin saf tutacaklar. Merhameti sorgulamak ise ayın ışından düşecek yüreklerimize. 2021'in Eylül ayında görmezden gelmeye çalıştıklarımız, tozlu raflarda kalmasını istediklerimiz bir bir ortaya ruhumuzun derinliklerinden zihinlerimize hücum edebilir. Bununla beraber, soracağız kendimize "nerelerden geçtim, nasıl geçtim?"
Başak - Balık Aksında gerçekleşecek Yeniay ve Dolunaylar Hangi Sırları Açığa Çıkarır?
Eylül Ayı, "Hiçbir şey mahşere kalmıyor aslında" Dedirtecek
İçgüdülerimizin astrolojideki karşılığı olan Ay, derin duyguları ne kadar göstermek istemesek de bizleri eninde sonunda bu yola çıkarır. Karanlığın perdesine bürünen sözler, dudaklardan dökülür, ruha dokunur. Bu sayede pamuk ipliğinde gördüğümüz ilişkilerin sonu gelirken o gidemez dediğimiz kişiler ne kadar sineye çekmiş gibi görünse de kalplerini zorlamaktan ve kısıtlı sevmekten vazgeçebilir. Eylül ayında Ay'ın halleri pek bir yaman… Hal böyle olunca Ay'ın sırları içimizdeki gizli "ben" i bulup uyandıracak.
Kendinizi bu ayın planlarına hazırlarken aşağıda sizler için çalıştığım Ay Boşlukta saatlerini gözden geçirmeyi unutmayın. Bu saatler arasında çıkabilecek aksilikler, bütün planlarınızı etkileyebilir, dikkat!
Eylül'de Ay'ın Boşlukta Olduğu Saatler:
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Tarih
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Saat
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Tarih
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Saat
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3 Eylül Cuma
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07:35 – 17:58
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5 Eylül Pazar
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16:20 – 01:05
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16 Eylül Perşembe
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07:38 – 17:22
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18 Eylül Cumartesi
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11:12 – 22:22
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23 Eylül Perşembe
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04:03 – 14:37
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25 Eylül Cumartesi
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15:07'den
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26 Eylül Pazar
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14:37'ye kadar
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28 Eylül Salı
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06:16 – 15:34
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30 Eylül Perşembe
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16:47'den
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1 Ekim Cuma
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02:53'e kadar