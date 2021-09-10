Haberler Günaydın Haberleri Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 10 Eylül 2021 Cuma
Giriş Tarihi: 10.9.2021 08:47

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 10 Eylül 2021 Cuma

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 10 Eylül 2021 Cuma

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan 10 Eylül 2021 Cuma günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Eylül ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? 10 Eylül 2021 Cuma için günlük burç yorumları

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 10 Eylül 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 10 Eylül 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "2021 EYLÜL AYINDA BU SAATLERE DİKKAT!" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 10 EYLÜL 2021 CUMA

Koç: Kendine olan düşkünlüğün artıyor. Dış görünüşünle ilgili değişiklik yapmak isteyebilirsin. Saçında veya tarzında yapacağın değişiklik, özgüvenini yükseltecek.

Boğa: Oyunu kendi kurallarınla oynamak istiyorsun. Sosyal ilişkilerin ve arkadaşların arasında duygusallığını göstermekten kaçınmayabilirsin.

İkizler: Mantık yerine duygusal kararlar aldığın günlerden geçiyorsun. Her ne kadar algılarının açıldığını düşünsen de olaylar karşısında yüksek tepkiler verdiğini sonradan fark edebilirsin.

Yengeç: Geçmişte kalan bazı konular, onlarla yüzleşmeni gerektirebilir. Rahatlamak için kısa süreli tatil planları gündeme gelebilir.

Aslan: Affedemediğin konular ve hassas olduğun durumlar tekrar gündeme gelebilir. Ani çıkışlar ve aşırı tepkiler gösteren kişilerle tartışmaktan kaçınmıyorsun.

Başak: Arkadaşlarınla farklı düşüncelere sahip olman tartışmalara yol açabilir. Evli bir Başak burcuysan, evliliğinizin monotonlaştığını düşünüyorsanız farklı deneyimleri araştırmaya karar verebilirsiniz.

Terazi: Yanlışları telafi etmek isterken daha büyük hatalara sebep olmaktan çekiniyorsun. Çevrende bulunan ve yalan söylediklerine şahit olduğun kişilere karşı ikinci şansı tanımayacaksın.

Akrep: Dış görünüşünde ve stilinde yapacağın değişiklikler ile odakları üzerine toplamayı başaracaksın. Yaşam alanında yapmak istediğin değişiklikler, evine daha modern bir görüntü katmanda öncülük edebilir.

Yay: İlişkilere dair detaylar ön plana çıkıyor. İlişkisi yeni sona ermiş bir Yay burcuysan, sevgilinin yeniden bir araya gelme fikrine onun kadar sıcak bakmayabilirsin.

Oğlak: Kreatif yönün ile birlikte, önemli bir projenin içerisine dahil olabilirsin. Üretkenliğin ve çalışkanlığın ile iş yerinde gözleri üzerinde toplayabilirsin.

Kova: Yüzleşmekten kaçındığın konularla eninde sonunda yüz yüze gelmek zorunda kalabilirsin. Yeni bir ilişkiye başlamış Kova burcuysan, sevgilinin romantik tavırları, aranızdaki bağı güçlendirecek.

Balık: Kendine ayırmak istediğin zamanın yakın arkadaşından gelecek telefon ile bölünebilir. İvedilikle planlarını ertelemek mecburiyetinde kalabilirsin.

2021 EYLÜL AYINDA BU SAATLERE DİKKAT!

Sırları Vardır Ay'ın…

Olağanüstü bir yaradılışa sahip olan dünyanın bir o kadar benzersiz uydusu, arkadaşı ve sırlarla dolu bir komşusu vardır, Ay…

Ay, astrolojide bakamadığınız bazı detayları derinleştirir, kozmik puzzle ın eksik parçalarını bulmamızda bizlere yardımcı olur. Bizler ne kadar Güneş burçlarımız üzerinden çeşitli öngörülerde bulunup, buna kanalize olsak da Ay burçları birbirinden farklı detaylarla bizleri gizemli bir yolculuğa çıkarır. Genel geçer davranışlar, kararlar ve söylemlerimizden ziyade, içimizde henüz keşfetmediklerimize odaklanır Ay. Bunu yaparken de sırlarını fısıldamaktan geri durmaz. Ay, dünyaya geldiğimiz günün de uydusudur aynı zamanda. Kalp sesimizdir. O yüzdendir ki gökyüzünün en hızlı hareket edeni olan ay sadece ruhlarımıza değil semavi dinlere de rehberdir.

Eğil Dalga Bükül Demir…

Eylül ayında bir Yeniay ve bir Dolunaya ev sahipliği yapacak gökyüzü, bu sefer diğer gezegenlerde daha kesin saf tutacaklar. Merhameti sorgulamak ise ayın ışından düşecek yüreklerimize. 2021'in Eylül ayında görmezden gelmeye çalıştıklarımız, tozlu raflarda kalmasını istediklerimiz bir bir ortaya ruhumuzun derinliklerinden zihinlerimize hücum edebilir. Bununla beraber, soracağız kendimize "nerelerden geçtim, nasıl geçtim?"

Başak - Balık Aksında gerçekleşecek Yeniay ve Dolunaylar Hangi Sırları Açığa Çıkarır?

  • Gizli ilişkileri, yasak aşkları, unutulmuş duyguları
  • Başıboş düşünceleri
  • Saklanan maziyi
  • Geçmişte iz bırakan kişilerin davranışlarını
  • Şiddetli kaygıları
  • İçimizde gizlenmiş egoları

Eylül Ayı, "Hiçbir şey mahşere kalmıyor aslında" Dedirtecek

İçgüdülerimizin astrolojideki karşılığı olan Ay, derin duyguları ne kadar göstermek istemesek de bizleri eninde sonunda bu yola çıkarır. Karanlığın perdesine bürünen sözler, dudaklardan dökülür, ruha dokunur. Bu sayede pamuk ipliğinde gördüğümüz ilişkilerin sonu gelirken o gidemez dediğimiz kişiler ne kadar sineye çekmiş gibi görünse de kalplerini zorlamaktan ve kısıtlı sevmekten vazgeçebilir. Eylül ayında Ay'ın halleri pek bir yaman… Hal böyle olunca Ay'ın sırları içimizdeki gizli "ben" i bulup uyandıracak.

Kendinizi bu ayın planlarına hazırlarken aşağıda sizler için çalıştığım Ay Boşlukta saatlerini gözden geçirmeyi unutmayın. Bu saatler arasında çıkabilecek aksilikler, bütün planlarınızı etkileyebilir, dikkat!

Eylül'de Ay'ın Boşlukta Olduğu Saatler:

Tarih

Saat

Tarih

Saat

3 Eylül Cuma

07:35 – 17:58

5 Eylül Pazar

16:20 – 01:05

16 Eylül Perşembe

07:38 – 17:22

18 Eylül Cumartesi

11:12 – 22:22

23 Eylül Perşembe

04:03 – 14:37

25 Eylül Cumartesi

15:07'den

26 Eylül Pazar

14:37'ye kadar

28 Eylül Salı

06:16 – 15:34

30 Eylül Perşembe

16:47'den

1 Ekim Cuma

02:53'e kadar
ARKADAŞINA GÖNDER
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 10 Eylül 2021 Cuma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA