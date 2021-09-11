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Giriş Tarihi: 11.9.2021

‘Ağlamamak için kendimi zor tuttum’

‘Ağlamamak için kendimi zor tuttum’

Şarkıcı Simge, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Sağın, “Okul 15 sene sürdü. Sahne hayatım başladığı için okulu bırakmıştım” dedi

Şarkıcı Simge, geçen yıl pandemiden dolayı konserlerin olmamasını fırsat bilerek, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'ne kaldığı yerden devam etme kararı almıştı. Güzel şarkıcı önceki gece yapılan mezuniyet töreninde kep attı. Şarkıcıyı, törende aranjör sevgilisi Aytaç Özgümüş de yalnız bırakmadı. Kep töreni sonrası öğrencilere konser veren şarkıcı, şunları söyledi:
"Çok gurur verici bir durumdu; 15 sene sonra insanın kendi okuluna gelip mezun olması, sahneye çıkıp şarkı söylemesi... Yemin ediyorum ağlamamak için kendimi çok zor tuttum."
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‘Ağlamamak için kendimi zor tuttum’
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