‘Ağlamamak için kendimi zor tuttum’

Şarkıcı Simge, geçen yıl pandemiden dolayı konserlerin olmamasını fırsat bilerek, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
Ses Eğitimi Bölümü'ne kaldığı yerden devam etme kararı almıştı. Güzel şarkıcı önceki gece yapılan mezuniyet töreninde kep attı. Şarkıcıyı, törende aranjör sevgilisi Aytaç Özgümüş de yalnız bırakmadı. Kep töreni sonrası öğrencilere konser veren şarkıcı, şunları söyledi:
"Çok gurur verici bir durumdu; 15 sene sonra insanın kendi okuluna gelip mezun olması, sahneye çıkıp şarkı söylemesi... Yemin ediyorum ağlamamak için kendimi çok zor tuttum."