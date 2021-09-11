Cindy, ikonik reklamını yeniden canlandırdı

Cindy Crawford
'ın, 1992'de rol aldığı Pepsi
reklamı ona şöhret yolunu açan ilk adımdı. Reklamın konsepti şöyleydi; beyaz kolsuz bir tişört ve kot şort giymiş model, kırmızı bir Lamborghini'nin direksiyonundadır. Bir benzin istasyonunda durur ve bir kutu içecek almak için emin adımlarla yürür. Bu sırada hayranlık dolu bakışlarla iki genç onu izler.
Bu reklam dünyanın her yerinde gösterildi ve Crawford'un kariyerindeki en önemli anlardan biri oldu. Şimdi, neredeyse 30 yıl sonra, hayırsever bir amaç için ünlü model, tekrar aynı reklam filmini canlandırdı. Crawford, bir kez daha reklamın çekildiği Kaliforniya Santa Clarita'daki Halfway House Cafe'de, elinde klasik içecek ve aynı stil ile fotoğrafçı David Yarrow'a poz verdi. Üstelik 1992 reklam filminde de saçlarını şekillendiren stilist olan Peter Savic, yine modelin saçlarını yaptı.
Bu arada süper model, efsanevi Pepsi reklamını ilk kez canlandırmıyor. 2002 yılında, Süper Bowl sırasında yayınlanan benzeri bir reklam filminde rol aldı. Daha sonra 2016 yılında Amerikan televizyon programı The Late Late Show'da İngiliz sunucu James Corden ile komik bir versiyonunu çekti. İki yıl sonra, bu kez oğlu Presley ile birlikte, reklamın yeni bir versiyonuyla 2018 Super Bowl'a geri döndü.
1 MİLYON DOLARDAN FAZLA PARA TOPLANDI
Reklamdan bir kareyi Instagram hesabından paylaşan model, bunun dört yaşında lösemiden hayatını kaybeden küçük kardeşini tedavi eden hastane için bağış toplama girişimi olduğunu takipçilerine açıkladı. Şimdiye kadar, bir milyon dolardan fazla para toplandı...