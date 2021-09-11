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Giriş Tarihi: 11.9.2021 11:03 Son Güncelleme: 11.9.2021 11:07

İrem Sak ve Furkan Korkmaz aşk mı yaşıyor? Ünlü çift böyle görüntülendi!

İrem Sak ve Furkan Korkmaz aşk mı yaşıyor? Ünlü çift böyle görüntülendi!

Ünlü oyuncu İrem Sak ile Furkan Korkmaz’ın aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel oyuncu İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşamaya başladı. İlk kez yan yana görüntülenen İrem Sak ve Furkan Korkmaz, soruları yanıtlamadan hızlı adımlarla basın mensuplarının yanından uzaklaştı.

Ünlü oyuncu İrem Sak ile basketbolcu Furkan Korkmaz önceki akşam ilk kez görüntülendi. Aşk yaşadıkları iddia edilen çift, gazetecileri karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Habertürk'ün haberine göre; Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan İrem Sak ile Furkan Korkmaz, Yeniköy'deki bir restorana girerken objektiflere takıldı.

"NEREDEN ÇIKTINIZ!"

Bir anda kameraları karşısında gören İrem Sak, şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncu, "Aman, siz nereden çıktınız!" diyerek tepkisini dile getirdi.

İrem Sak'ın arkasından mekana giren NBA'de Philadelphia 76ers'da forma giyen milli basketbolcu da koşar adımlarla restorana geçti.

SORULARA CEVAP VERMEDİLER

İlerleyen saatlerde mekandan çıkan çift, soruları yanıtsız bıraktı.

"ONLAR ARKADAŞ"

Oyuncunun menajeri ise hemen gazetecileri arayarak, "Onlar iki yakın arkadaş" diyerek aşk iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi.

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İrem Sak ve Furkan Korkmaz aşk mı yaşıyor? Ünlü çift böyle görüntülendi!
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