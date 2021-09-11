İrem Sak ve Furkan Korkmaz aşk mı yaşıyor? Ünlü çift böyle görüntülendi!

Ünlü oyuncu İrem Sak ile basketbolcu Furkan Korkmaz önceki akşam ilk kez görüntülendi. Aşk yaşadıkları iddia edilen çift, gazetecileri karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Habertürk'ün haberine göre; Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan İrem Sak ile Furkan Korkmaz, Yeniköy'deki bir restorana girerken objektiflere takıldı.
"NEREDEN ÇIKTINIZ!"
Bir anda kameraları karşısında gören İrem Sak, şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncu, "Aman, siz nereden çıktınız!" diyerek tepkisini dile getirdi.
İrem Sak'ın arkasından mekana giren NBA'de Philadelphia 76ers'da forma giyen milli basketbolcu da koşar adımlarla restorana geçti.
SORULARA CEVAP VERMEDİLER
İlerleyen saatlerde mekandan çıkan çift, soruları yanıtsız bıraktı.
"ONLAR ARKADAŞ"
Oyuncunun menajeri ise hemen gazetecileri arayarak, "Onlar iki yakın arkadaş" diyerek aşk iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi.