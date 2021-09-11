Tv8'de Masterchef yeni bölüm bu akşam yayınlanıyor. Yarışmacıların nefes kesen mücadelesi sonrasında şefler, ismi yazılı önlüğü alarak ana kadroya giren ismi açıklıyor. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin seçtiği en yaratıcı tabağı hazırlayan isim MasterChef 2021 ana kadrosunun yarışmacısı olmaya hak kazanacak. Peki MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 11 Eylül MasterChef'te hangi yarışmacı birinci oldu?
MasterChef Türkiye 2021'de ana kadroya yedeklerden girecek isim henüz belli olmadı.
Yarışmacılardan Hasanpaşa Köfte yapılması istendi. Yedeklerdeki tüm yarışmacılar en iyi Hasanpaşa Köftesi için yarıştı.
MasterChef yedeklerden ana kadroya kimin girdiği henüz belli olmadı.
10 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kazananı belli oldu. Emre bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu. MasterChef 2021'de üçüncü haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımın oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan Emre, beşinci eleme adayı olarak Dilara'nın ismini söyledi.
Oylama sonucunda ise adı en çok yazılan İbrahim, haftanın altıncı eleme adayı oldu. Böylece MasterChef'te haftanın eleme adayları; Azize, Safanur, Mert, Hamza, Dilara, İbrahim oldu.
MasterChef 2021 son bölümde yapılan bireysel dokunulmazlık oyunu ve takım içi oylama sonrası günün eleme adayları belli oldu. Bireysel Dokunulmazlık oyununu kazanan Emre, eleme adayı olarak Dilara'yı direkt olarak potaya gönderdi. Diğer eleme adayı takım içi oylama sonucu belirlendi ve İbrahim eleme potasına giren yarışmacı oldu.