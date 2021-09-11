Haberler Günaydın Haberleri MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 11 Eylül MasterChef’te hangi yarışmacı birinci oldu?
Giriş Tarihi: 11.9.2021 23:56 Son Güncelleme: 12.9.2021 00:04

MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 11 Eylül MasterChef’te hangi yarışmacı birinci oldu?

MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 11 Eylül MasterChef’te hangi yarışmacı birinci oldu?

Masterchef ana kadroya girebilmek için yarışmacılar rekabetin dozunu arttırıyor. Programının 64. bölümü (11 Eylül 2021) Cumartesi günü ana kadroya girebilmek için tüm hünerler tezgahta sergileniyor. Yarışmacılardan bir esnaf lokantası klasiği olan Hasanpaşa Köfte yapılması istendi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde ana kadroya girmek isteyen yarışmacılar izlenirken bir yandan da ana kadroya girerek birinci olan ismin kim olduğu sorgulanıyor. Peki MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 11 Eylül MasterChef’te hangi yarışmacı birinci oldu? İşte son gelişmeler…

Tv8'de Masterchef yeni bölüm bu akşam yayınlanıyor. Yarışmacıların nefes kesen mücadelesi sonrasında şefler, ismi yazılı önlüğü alarak ana kadroya giren ismi açıklıyor. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin seçtiği en yaratıcı tabağı hazırlayan isim MasterChef 2021 ana kadrosunun yarışmacısı olmaya hak kazanacak. Peki MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 11 Eylül MasterChef'te hangi yarışmacı birinci oldu?

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2021'de ana kadroya yedeklerden girecek isim henüz belli olmadı.

MASTERCHEF YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ? 11 EYLÜL 2021

Yarışmacılardan Hasanpaşa Köfte yapılması istendi. Yedeklerdeki tüm yarışmacılar en iyi Hasanpaşa Köftesi için yarıştı.

MasterChef yedeklerden ana kadroya kimin girdiği henüz belli olmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

10 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kazananı belli oldu. Emre bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu. MasterChef 2021'de üçüncü haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımın oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan Emre, beşinci eleme adayı olarak Dilara'nın ismini söyledi.

Oylama sonucunda ise adı en çok yazılan İbrahim, haftanın altıncı eleme adayı oldu. Böylece MasterChef'te haftanın eleme adayları; Azize, Safanur, Mert, Hamza, Dilara, İbrahim oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 2021 son bölümde yapılan bireysel dokunulmazlık oyunu ve takım içi oylama sonrası günün eleme adayları belli oldu. Bireysel Dokunulmazlık oyununu kazanan Emre, eleme adayı olarak Dilara'yı direkt olarak potaya gönderdi. Diğer eleme adayı takım içi oylama sonucu belirlendi ve İbrahim eleme potasına giren yarışmacı oldu.

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MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 11 Eylül MasterChef’te hangi yarışmacı birinci oldu?
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