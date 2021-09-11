Türk adaletine güveniyorum Tülin’le savaşacağım

Manken Tülin Şahin
ile kızının babası Pedro De Noronha
arasında sular durulmuyor! Noronha, önceki gün Deniz Akkaya
ile Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan iş insanına, Akkaya tercümanlık yaptı. Noronha, "Şahsımla ilgili birbirinden değişik dedikodular çıkıyor. Ben, gerçekleri ortaya çıkartacağım" dedi.
'AMACIM KIZIMI GÖRMEK'
Noronha, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'deki adalet sistemine çok güveniyorum. Benim asıl derdim geçmişte yaşananlar değil, sadece kızım Siena'yı görmek istiyorum. Kızımın geleceği için bundan sonrasına bakacağım ve mücadelemi bitirmeyip savaşacağım. Benim sesimi duyurduğunuz için de sizlere çok teşekkür ederim."