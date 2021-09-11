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Giriş Tarihi: 11.9.2021

Türk adaletine güveniyorum Tülin’le savaşacağım

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Türk adaletine güveniyorum Tülin’le savaşacağım

Manken Tülin Şahin ile kızının babası Pedro De Noronha arasında sular durulmuyor! Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Noronha, "Türkiye'deki adalet sistemine çok güveniyorum. Kızımın geleceği için bundan sonrasına bakacağım ve mücadelemi bitirmeyip savaşacağım" dedi

Manken Tülin Şahin ile kızının babası Pedro De Noronha arasında sular durulmuyor! Noronha, önceki gün Deniz Akkaya ile Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan iş insanına, Akkaya tercümanlık yaptı. Noronha, "Şahsımla ilgili birbirinden değişik dedikodular çıkıyor. Ben, gerçekleri ortaya çıkartacağım" dedi.



'AMACIM KIZIMI GÖRMEK'
Noronha, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'deki adalet sistemine çok güveniyorum. Benim asıl derdim geçmişte yaşananlar değil, sadece kızım Siena'yı görmek istiyorum. Kızımın geleceği için bundan sonrasına bakacağım ve mücadelemi bitirmeyip savaşacağım. Benim sesimi duyurduğunuz için de sizlere çok teşekkür ederim."
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Türk adaletine güveniyorum Tülin’le savaşacağım
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