Türkiye ‘Bir Zamanlar Çukurova’yı izledi!

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam eden 'Bir Zamanlar Çukurova
', göz kamaştıran dördüncü sezon açılışıyla nefes kesti. Kadrosuna katılan yeni oyuncular, yenilenen dekorları ve çarpıcı hikayesiyle seyirciden tam not alan dizi, #BirZamanlarÇukurova etiketi ile sosyal medyada da çok konuşuldu. 'Bir Zamanlar Çukurova', reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. Dizinin yeni bölümü, Tüm Kişiler'de yüzde 6.29 izlenme oranı ve yüzde 20.33 izlenme payı alarak birinci oldu.
Dizide Yamanlar Konağı'na düşen ateş, kabus gibi günleri beraberinde getirdi. Konağa düzenlenen saldırıda küçük Üzüm canıyla sınandı. Züleyha yana yakıla Demir'i ararken, Ümit savcıya koştu ve Demir'in kaçmak için bu baskını organize ettiğini söyledi. Savcı da Ümit'in sözlerine inanınca Züleyha ve Fikret'in umutları yerle bir oldu. Saldırıyı firar etmek için Demir'in düzenlediği dedikodusu tüm Çukurova'ya yayıldı.