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Giriş Tarihi: 11.9.2021

Venedik’in yıldızları Türk otelinde

Venedik’in yıldızları Türk otelinde
Dünyanın en büyük yardım kuruluşlarından AMFAR, bu yıl 78'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali kapsamında dünyaca ünlü isimleri, Türklerin oteli San Clemente Palace'ta ağırladı. Emir Uyar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen öğle yemeğine; Nicole Scherzinger, Madalina Diana Ghenea, Svitlana Lavrynovych, Valery Kaufman, Dylan Penn, Lea Schwarzer, Barbara Rodiles, Andrei Gillot ve Jeremy Piven gibi yıldızlar katıldı.
Conde Nast tarafından Venedik'in en iyi oteli seçilen San Clemente Palace; Jennifer Lopez, Sharon Stone, Vanessa Bryant, Demi Moore'un da tercihi oldu.
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Venedik’in yıldızları Türk otelinde
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