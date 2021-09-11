Venedik’in yıldızları Türk otelinde

Dünyanın en büyük yardım
kuruluşlarından
AMFAR, bu yıl
78'incisi düzenlenen
Venedik Film
Festivali kapsamında
dünyaca
ünlü isimleri,
Türklerin oteli
San Clemente
Palace'ta ağırladı.
Emir
Uyar'ın ev
sahipliğinde gerçekleştirilen
öğle yemeğine; Nicole Scherzinger
, Madalina
Diana Ghenea, Svitlana
Lavrynovych, Valery
Kaufman, Dylan Penn,
Lea Schwarzer, Barbara
Rodiles, Andrei Gillot ve
Jeremy Piven gibi yıldızlar
katıldı.
Conde Nast tarafından Venedik'in en iyi oteli seçilen San Clemente Palace; Jennifer Lopez, Sharon Stone, Vanessa Bryant, Demi Moore'un da tercihi oldu.