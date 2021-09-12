Doğum günü şarkısı için ‘haksız kazanç’ suçlaması

Besteci ve şarkıcı Dilek Kavraal
, 'İyi Ki Doğdun
' şarkısı ile tanınmıştı. Genç şarkıcı hemen hemen tüm isimlere şarkıyı uyarladı. Doğum günlerinin vazgeçilmez şarkısının sahibi Kavraal, Dokuz Sekiz müzik
şirketinin kendisinin izni olmadan internet sitelerinde şarkıyı satışa çıkardığını gördü. Haklarını korumak isteyen Kavraal, İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi
'ne başvurdu. Dilekçesinde, şarkının tüm haklarına sahip olduğunu fakat Dokuz Sekiz Müzik şirketinin şarkıyı internet üzerinden satışa çıkararak haksız kazanç elde ettiklerini ileri sürerek 20 bin lira manevi tazminat talep etti. Bilirkişi raporunda eserin izinsiz kullanıldığı tespit edildi. Raporun ardından genç şarkıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'na başvurarak şarkının satışının yapıldığı siteye erişimin engellenmesini talep etti.