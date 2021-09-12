İlişkimizle çocuklarımızın alakası yok

Türkiye'nin
ilk Güzellik ve Bakım Fuarı, Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'nda kapılarını açtı. Fuara katılan isimlerden Demet Şener
, muhabirlerin sorularına yanıt verdi. Şener, "Türkiye'deki kadınlar genel olarak çok bakımlı. Yunanistan
ve Amerika
'da da yaşadım. Bizler onlardan çok daha temiz ve bakımlıyız" diye konuştu. Demet Şener iş insanı Tolga Arman
'la yeni bir aşka yelken açmıştı. Tolga Arman'ın kızı ile İrem Kutluay
'ın aynı sınıfta okuduğu, çiftin de bu sayede tanıştığı iddia edilmişti. İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Şener, "Çocuklarımızla bu ilişkinin hiç alakası yok. Aynı okulda bile değiller. Sadece birbirlerini çevrelerinden tanıyorlarmış. Bunu da biz sonradan öğrendik" dedi.