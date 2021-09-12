Konuklar lezzet yolculuğuna çıktı

KÜTAHYA Porselen, farklı müşteri kitlelerinin ihtiyaçlarına cevap veren ürünlerini HOSTECH by TUSİD İSTANBUL'da sergiledi. Dünyanın en önemli endüstrilerinden biri olan horeca sektörünü tek çatı altında buluşturan Hostech by TUSİD-Uluslararası Otel, Restoran, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı'nda yerini alan Kütahya Porselen, özel bir davete de imza attı. Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli
'nin ev sahipliğindeki özel yemekte şef Rafet İnce
'nin hazırladığı Chef Table sunumuna Gamze Cizreli
, Saffet Emre Tonguç
, Yelda İpekli
, Serda Büyükkoyuncu ve Aslı Hünel katıldı.