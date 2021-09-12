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Giriş Tarihi: 12.9.2021

‘Kuruluş Osman’ Rusya’da ekrana gelecek

‘Kuruluş Osman’ Rusya’da ekrana gelecek

atv ekranında yayınlanan iki sezonunda da büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, Türkiye’de olduğu gibi dünyada da ilgi görmeye devam ediyor

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri altüst eden 'Kuruluş Osman', TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyarlarca seyirciye ulaşmayı başardı. 'Kuruluş Osman', şimdi de Rusya Federasyonu'nda yayına girmeye hazırlanıyor. Rusya'nın önde gelen Pay TV ve dijital platformu Tricolor, 'Kuruluş Osman'ı Rusça dublajlı olarak ekrana getirecek. 'Kuruluş Osman' önümüzdeki günlerde Rusya'da seyirciyle buluşacak. Yapım, proje tasarım ve senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ile Erkan Nurhan'ın, başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', çok yakında üçüncü sezon bölümleriyle atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.
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‘Kuruluş Osman’ Rusya’da ekrana gelecek
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