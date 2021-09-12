‘Kuruluş Osman’ Rusya’da ekrana gelecek

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri altüst eden 'Kuruluş Osman', TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyarlarca seyirciye ulaşmayı başardı. 'Kuruluş Osman', şimdi de Rusya
Federasyonu'nda yayına girmeye hazırlanıyor. Rusya'nın önde gelen Pay TV ve dijital platformu Tricolor, 'Kuruluş Osman'ı Rusça dublajlı olarak ekrana getirecek. 'Kuruluş Osman' önümüzdeki günlerde Rusya'da seyirciyle buluşacak. Yapım, proje tasarım ve senaryosunu Mehmet Bozdağ
'ın, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz
ile Erkan Nurhan
'ın, başrolünü Osman Bey
karakteriyle Burak Özçivit
'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', çok yakında üçüncü sezon bölümleriyle atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.