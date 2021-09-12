MasterChef 2021 son bölümde geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarının ardından potaya giren 6 yarışmacı, 1 hafta daha yarışmada kalabilmek, elenen isim olmamak adına tezgah başında hünerlerini gösterdi. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ana ürünle en başarılı tabağı hazırlayan isimler potadan kurtulurken, başarılı olamayanlar son turda mücadele verdi ve en başarısız tabağı hazırlayan isim yarışmadan elenerek veda etti. Bu gelişme sonrasında yarışmayı takip edenler son dakika MasterChef'te kim elendi, kim gitti? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde elenen isim ve diğer tüm son dakika özet detayları şöyle;
2021 MasterChef Türkiye'nin 12 Eylül 2021 Pazar günü ekranlara gelen son bölümünde hafta boyunca oynanan oyunlar sonrasında eleme adayı seçilen İbrahim, Hamza, Mert, Azize, Safanur ve Dilara arasından birisi günün en başarısız tabağını hazırlayarak Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yarışmadan elendi.
Eleme adayları İbrahim, Hamza, Mert, Azize, Safanur ve Dilara, Mehmet, Danilo, Somer şefler tarafından belirlenen siyez bulguru ana ürünüyle en başarılı ve yaratıcı tabağı hazırlamak için mücadele verdi.
Jüri şefler tarafından verilen yemek hazırlama süresinin dolmasının ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler 6 yarışmacının hazırladığı ürünlerin tamamını tek tek tadarak değerlendirdi. Bu safhanın ardından jüri şefler eleme potasından çıkan isimleri şu şekilde açıkladı;
2021 MasterChef Türkiye son bölümde TV8 ekranlarında yayınlanan kritik eleme gecesinde potadan kurtulan Azize, Safanur, Dilara olurken geriye kalan İbrahim, Hamza ve Mert eleme potasında Somer Şef'in bebek kalamar ürününden hazırladığı zorlu yemeğe yakın bir tabak hazırlamak için tezgaf başına geçti.
3 yarışmacının hazırladığı yemekler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadıldı ve yapılan değerlendirme sonrasında Somer Şef'in tabağına en yakın ürünü hazırlayan ismin Mert olduğu açıklandı. Son 2'ye kalan İbrahim ve Hamza arasından ise bu hafta yarışmaya veda eden isim İbrahim oldu.