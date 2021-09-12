Oylama sonucunda ise adı en çok yazılan İbrahim, haftanın altıncı eleme adayı oldu. Böylece MasterChef'te haftanın eleme adayları; Azize, Safanur, Mert, Hamza, Dilara, İbrahim oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 2021 son bölümde yapılan bireysel dokunulmazlık oyunu ve takım içi oylama sonrası günün eleme adayları belli oldu. Bireysel Dokunulmazlık oyununu kazanan Emre, eleme adayı olarak Dilara'yı direkt olarak potaya gönderdi. Diğer eleme adayı takım içi oylama sonucu belirlendi ve İbrahim eleme potasına giren yarışmacı oldu.