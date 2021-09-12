Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 12 Eylül 2021 Pazar Bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 12 Eylül 2021 Pazar günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 12 Eylül 2021 Pazar burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "KENDİMİZE SORMAKTAN ÇEKİNDİĞİMİZ SORULAR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Pazar sabahına yeni başlangıçlar eşliğinde start vereceksin. Ailenle yaptığın konuşmalarda seni anlamadıklarını düşünsen de kendini ifade etmekten vazgeçmeyeceksin.
Boğa: Yapmakta zorlandığın ve yarım bıraktığın konular bugünün gündemini oluşturacak. Ailen ile olan ilişkilerinde ihmalkâr davrandığına dair geri dönüşler alabilirsin.
İkizler: Günün ilk dakikalarından itibaren harekete geçmen gerektiği düşüncesine kapılabilirsin. Bunun için adım atacak olman, kendini huzurlu hissetmeni sağlayacak.
Yengeç: Günü adaptasyon problemleri ile karşılayabilirsin. Kendi içinde odaklanmak istediğin konulara karşı dikkat dağınıklığı yaşaman keyfini kaçırabilir.
Aslan: Pazar günü sürprizlerle dolu bir gün olabilir. Son günlerde çevrenle yaptığın konuşmalarda kendini yanlış anlattığını hissedebilir, kendini yanlış ifade ettiğini düşünebilirsin.
Başak: Kişisel hayatın ve sosyal çevrenle ilgili konulardaki kararsızlığın gündemini meşgul edebilir. Bu durum karşısında her zamankinden daha fazla sorgulayıcı bir tavır takınabilirsin.
Terazi: Olaylara karşı beklenmedik tavırların, karşındakilerin kırılmasına neden olabilir. Hem onların gönlünü almak hem de üzerindeki kara bulutları dağıtmak için belli başlı değişiklikler yapmak isteyebilirsin.
Akrep: Pozitif duygularla haftanın son gününe başlıyorsun. Aranın kötü olduğunu düşündüğün kişilerle iletişime geçebilir, düzeltmek için çeşitli adımlar atabilirsin.
Yay: Zamanında ihtiyaç duymadığın fakat şimdi işine yarayabilecek bir eşyayı bulma telaşın uzunca vakitlerini alabilir. Aile ilişkilerinde daha yapıcı bir rol üstlenmenin gerektirdiği mevzular ile karşı karşıya kalabilirsin.
Oğlak: Kontrolü bir an bile elinden bırakmak istemediğin bir gündesin. Ani şekilde değişebilecek durumlar karşısında erkenden önlem almanın doğru olacağını düşüneceksin.
Kova: Duygusal ilişkilerinde yaşadığın iniş çıkışların sabitlenmesini istiyorsun. Partnerin ile yapacak olduğun konuşmalar doğrultusunda bir karara varmak zorunda kalabilirsin.
Balık: Fazlasıyla detaycı olacağın bir pazar gününe başlıyorsun. Çevrendeki kişilerin sorumluluklarını yerine getirmemesi bu yüzden seni rahatsız edebilir.
KENDİMİZE SORMAKTAN ÇEKİNDİĞİMİZ SORULAR
Çekimser kaldığımız konular bizi bir girdabın içerisine sürükler ve de orada kalmaya devam ederiz. Çıkmak istesek de daha fazla sürükleniriz çoğu zaman. Kendimize bazı soruları sorabilsek, belki de daha az hasarla atlatacağız yaşadığımız kötü olayları. Kendimizle yüzleşmek bu kadar zor olmamalı. Aslında zor olan yüzleşmek değil, duymaktan korktuğumuz cevaplardan başka bir şey değildir.
Tarif Aynı Olsa da Yemek Her Zaman Aynı Olmaz
Tarifi verdikten sonra yemeği yapmak kolaydır değil mi? Ama unuttuğumuz bir nokta daha var. Herkeste aynı tarif olsa da hiçbir yemek aynı lezzette olmaz. İşte burada devreye yemeği yapacak olan kişi, yani siz devreye giriyorsunuz. Nerede hata yaptığımızı bulabilirsek, hataların büyük bölümünü telafi edebileceğimizi de bilebiliriz. Kendimizi inandırmamız ile başlamamız gereken bu yol, birçok kapının anahtarını teslim edecek bizlere.
Aynanın Karşısındaki Sizden Başkası Değil
Aynanın karşısına geçmekten korkmayın. Sizde çok iyi biliyorsunuz ki karşınızdaki sizden başkası değil. Kendinizden bu kadar çekinirseniz, başkalarıyla nasıl iletişim kurabileceğinizi düşünün.
Diyelim Aynanın Karşısına Geçtik, Kendimize Hangi Soruları Soracağız?
Hayatı ve İsteklerinizi Ertelemeyin
Zamanınız olmadığını düşünün. O zaman istediklerinizin hangisini ertelemek ya da vazgeçmek isterdiniz? Hiçbirinden değil mi? Ama vaktiniz olunca bu ertelemeler neden? Üstelik bunu da mutsuz olabileceğimizi bile bile yapıyoruz. Somut bir adım atamadığımız her plan bizleri, erteleme sorunuyla baş başa bırakıyor. Taşı başkasının koymasını beklemiyor, biz koyuyoruz. Ket vuruyoruz hayatımıza, zevklerimize…
Kendinize karşı dürüst olun! Doğruları söylemekten geri durmayın aynaya baktığınızda. Zamanın bu denli hızlı aktığı Kova Çağı'nda, siz bile kendinize yetişemezseniz, başka hiçbir şeye yetişemezsiniz…