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Giriş Tarihi: 12.9.2021

Valiz davasında mahkemeden ‘incittin’ cezası

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Valiz davasında mahkemeden ‘incittin’ cezası

Sunucu Eda Pera Küçük’ün ayağının üzerinden valizle geçen Tarık Emre Kırım, özür dilemeyip hakaret etti. Savcılık ‘yaralama’ ve ‘hakaret’ten dava açtı. Mahkeme, “Ayağının acımasına yol açtı, incitti. Özür yerine hakaret etti” kararıyla 3 bin 810 lira para cezası verdi

VAR lginç olayın adresi İstanbul Kadıköy… Sunucu Eda Pera Küçük akşam saatlerinde cadde üzerinde bir arkadaşını bekliyordu. Bu sırada Küçük'ün yanından yürüyen Tarık Emre Kırım, elinde bulunan valiziyle genç kadının ayağının üzerinden geçti. Küçük'ün kendisine özür dilemesi noktasındaki uyarısına aldırış etmeyen Kırım, İngilizce küfür edip metro istasyonuna girdi. Ünlü sunucu peşinden giderek durumu güvenlik görevlilerine anlattı ve şikayetçi oldu.

YALANI TUTMADI
Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Eda Pera Küçük, "Bana 'Amerikan Konsolosunun oğluyum, bir şey yapamazsın' dedi. İlk başta İngilizce konuşuyordu. Polis gelince Türkçe konuşmaya başladı. Özür dilese şikayetçi olmayacaktım ama dilemedi" dedi. Savcılık, Kırım'ın objektif özen yükümlülüğüne aykırı davranarak yaralanmasına sebep olduğunu ve 'taksirle yaralama' ve 'hakaret' suçlarından dava açılmasını istedi. Mahkeme de, genç kadının ayağında yaralanma niteliğinde bir bulgu belirlenemediğini kaydetti. Ancak buna rağmen tarihi bir karara imza attı: "Yaralama bulgusu olmasa bile ayağının acımasına yol açtı. Özür dilemesini istemesine rağmen bunu yapmadığı gibi hakaret etti" dedi. Kırım'ı 'taksirle yaralama' ve 'hakaret' suçundan 3 bin 810 lira adli para cezasına çarptırdı. Sanığın eylemden sonraki davranışları, pişman olmaması sebebiyle cezada indirime ve ertelemeye gidilmedi.

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Valiz davasında mahkemeden ‘incittin’ cezası
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