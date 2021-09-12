Valiz davasında mahkemeden ‘incittin’ cezası

VAR lginç olayın adresi İstanbul Kadıköy
… Sunucu Eda Pera Küçük
akşam saatlerinde cadde üzerinde bir arkadaşını bekliyordu. Bu sırada Küçük'ün yanından yürüyen Tarık Emre Kırım
, elinde bulunan valiziyle genç kadının ayağının üzerinden geçti. Küçük'ün kendisine özür dilemesi noktasındaki uyarısına aldırış etmeyen Kırım, İngilizce küfür edip metro istasyonuna girdi. Ünlü sunucu peşinden giderek durumu güvenlik görevlilerine anlattı ve şikayetçi oldu.
YALANI TUTMADI
Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Eda Pera Küçük, "Bana 'Amerikan Konsolosunun
oğluyum, bir şey yapamazsın' dedi. İlk başta İngilizce konuşuyordu. Polis gelince Türkçe konuşmaya başladı. Özür dilese şikayetçi olmayacaktım ama dilemedi" dedi. Savcılık, Kırım'ın objektif özen yükümlülüğüne aykırı davranarak yaralanmasına sebep olduğunu ve 'taksirle yaralama' ve 'hakaret' suçlarından dava açılmasını istedi. Mahkeme de, genç kadının ayağında yaralanma niteliğinde bir bulgu belirlenemediğini kaydetti. Ancak buna rağmen tarihi bir karara imza attı: "Yaralama bulgusu olmasa bile ayağının acımasına yol açtı. Özür dilemesini istemesine rağmen bunu yapmadığı gibi hakaret etti" dedi. Kırım'ı 'taksirle yaralama' ve 'hakaret' suçundan 3 bin 810 lira adli para cezasına çarptırdı. Sanığın eylemden sonraki davranışları, pişman olmaması sebebiyle cezada indirime ve ertelemeye gidilmedi.