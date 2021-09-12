Yapımcı maddı zarara uğramamış!

Oyuncu Alp Navruz
, 2016'da imzaladığı sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle Avşar Film
'le mahkemelik olmuştu. Şirketin yapımını üstlendiği dizide rol alan Navruz, dizi bittikten sonra başka bir şirketle anlaşmıştı. Navruz ve şirket arasındaki sözleşmede '5 yılda en az 6 projede rol alacak' şeklinde madde olduğunu iddia eden Avşar Film, 72 bin lira tazminat davası açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada dosya bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi raporunda, sözleşmenin geçersiz olduğu ve yapım şirketinin maddi zarara uğramadığı bilgisi yer aldı ve 72 bin liralık tazminat davası reddedildi.