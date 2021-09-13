Bingöl ve Dursun ailelerinin mutlu günü

Ömer Faruk Bingöl
ile Sümeyye Dursun Haliç Kongre Merkezi'nde evlendi. Düğünde; Mehmet Siraç Sıra Gecesi Ekibi davetlilere Urfa sıra gecesi eğlencesi yaşattı. Küçük İbo'nun sahneye çıktığı düğünde konuklara çiğ köfte ikram edildi. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun kıydığı nikahta çiftin şahitliğini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan
, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Ordu
Valisi Tuncay Sonel, Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, İstanbul milletvekilleri; Hasan Turan
, Abdullah Güler
, Ahmet Hamdi Çamlı
, Ordu milletvekili Şenel Yediyıldız, Tokat milletvekili Yusuf Beyazıt, İTO Başkanı Şekip Avdagiç, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile Tekirdağ Emniyet Müdürü Hakan Fındık yaptı. Düğüne aralarında iş, sanat, spor ve gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinin de bulunduğu 1200 davetli katıldı. Nikah sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, genç çiftlere Kuran-ı Kerim hediye etti.