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Giriş Tarihi: 13.9.2021 14:12 Son Güncelleme: 13.9.2021 14:12

Mehmet Ali Erbil gecelerde böyle görüntülendi! 'Siz nereden çıktınız?'

Mehmet Ali Erbil gecelerde böyle görüntülendi! ’Siz nereden çıktınız?’

Komedyen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Rumelihisarı'nda görüntülendi. Zorlu geçen hastalık döneminden sonra durumu iyiye giden Mehmet Ali Erbil, gazetecileri karşısında görünce, "Siz nereden çıktınız" diyerek onlara takıldı.

Uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, kötü günleri geride bıraktı. Yeniden hayata karışan üç çocuk babası ünlü şovmen, önceki akşam Rumelihisarı'nda objektiflere yansıdı.

Uzun süre hastanede ve evinde tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Rumelihisarı'nda görüntülendi.

MUHABİRLERE TAKILDI

Zorlu gecen hastalık döneminden sonra durumu iyiye giden Erbil, gazetecileri karşısında görünce takılmadan edemedi.

Sezin, Yasmin ve Ali Sadi adında üç çocuğu olan 64 yaşındaki ünlü oyuncu, muhabirlere "Siz nereden çıktınız ya hu?" diye seslendi.

KLİPTE OYNADI

Birkaç hafta önce Ece Ronay'ın klibinde oynayan Erbil, "İlk defa bir klipte oynadım, çok eğlendik. Yeni neslin enerjisine bayılıyorum" demişti.

Sağlık durumu ile ilgili "Benim için önemli olan sağlık. Sağlığım iyi olduktan sonra gerisi kolay. Çok şükür, her şey yolunda" açıklamasını yapan Erbil, klip çekiminde verdiği bu pozu takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

İKİ HEMŞİREYLE KUMARHANEDE

Öte yandan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz ay davet üzerine Belarus'a gitti. Sağlık konusunda tedbiri elden bırakmayan ünlü isme, oteldeki kumarhanede iki hemşire refakat etti.

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Mehmet Ali Erbil gecelerde böyle görüntülendi! 'Siz nereden çıktınız?'
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