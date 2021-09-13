Mehmet Ali Erbil gecelerde böyle görüntülendi! ’Siz nereden çıktınız?’

Uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, kötü günleri geride bıraktı. Yeniden hayata karışan üç çocuk babası ünlü şovmen, önceki akşam Rumelihisarı'nda objektiflere yansıdı.
Uzun süre hastanede ve evinde tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Rumelihisarı'nda görüntülendi.
MUHABİRLERE TAKILDI
Zorlu gecen hastalık döneminden sonra durumu iyiye giden Erbil, gazetecileri karşısında görünce takılmadan edemedi.
KLİPTE OYNADI
Birkaç hafta önce Ece Ronay'ın klibinde oynayan Erbil, "İlk defa bir klipte oynadım, çok eğlendik. Yeni neslin enerjisine bayılıyorum" demişti.
Sağlık durumu ile ilgili "Benim için önemli olan sağlık. Sağlığım iyi olduktan sonra gerisi kolay. Çok şükür, her şey yolunda" açıklamasını yapan Erbil, klip çekiminde verdiği bu pozu takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
İKİ HEMŞİREYLE KUMARHANEDE
Öte yandan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz ay davet üzerine Belarus'a gitti. Sağlık konusunda tedbiri elden bırakmayan ünlü isme, oteldeki kumarhanede iki hemşire refakat etti.