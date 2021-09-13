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Giriş Tarihi: 13.9.2021 12:08 Son Güncelleme: 13.9.2021 14:33

Skandallarla gündeme gelen şarkı Irmak Arıcı'dan günler sonra gelen hamle! Trafikte sürücünün yüzüne tükürmüştü…

Skandallarla gündeme gelen şarkı Irmak Arıcı’dan günler sonra gelen hamle! Trafikte sürücünün yüzüne tükürmüştü…

Geçen ay Caddebostan'da meydana gelen skandal olaya adı karışan genç şarkıcı Irmak Arıcı son yaptığıyla yine eleştirilerin odağı olmuş. Irmak Arıcı trafikte korna çalma nedeniyle tartıştığı sürücü Recep Karaaslan'a hakaretler yağdırarak suratına defalarca tükürmüştü. Recep Karaaslan'ın videoya aldığı olay sonrası genç şarkıcı Irmak Arıcı büyük tepki çekmişti. Irmak Arıcı son olarak ise bir mekanda sahne almıştı. Irmak Arıcı bu kez de şarkı söylemek yerine sahnede dakikalarca ayakta durmuştu. Onu dinlemeye gelenleri umursamayan Irmak Arıcı'nın mana verilemeyen hareketi sonrası sahneden indirildiği iddia edilmişti. Şarkıcı günler sonra sessizliğini bozdu ve özür diledi.

Geçen ay trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tüküren Irmak Arıcı daha sonra da sahne aldığı mekanda hareketsiz kalarak hayranlarını şaşırtmıştı. Şarkıcı günler sonra sessizliğini bozdu ve özür diledi.

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı 'Mühür' şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, trafikte korna çalma tartışması nedeniyle tartıştığı kişinin yüzüne tükürmüştü. Olay saniye saniye kaydedilmişti.

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'İZLEDİĞİNİZ, GÖRÜNTÜLERİN SADECE SON BÖLÜMÜ'

Tartışma yaşadığı tükürdüğü vatandaşa "Senin gibi insanlara nasıl tükürüyorum. Allah'ın eziği" diyen şarkıcı, 26 yaşındaki sürücünün kolunu da sıkmıştı. Şarkıcının cephesinden Milliyet'e şu açıklama yapılmıştı:

"Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Mobese görüntülerini aldık, inceleniyor. İzlediğiniz, görüntülerin sadece son bölümü. Yasal süreci başlattık."

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Olaydan kısa süre sonra Sakarya'da sahne aldığı mekanda şarkı söylemek yerine hareketsiz şekilde durmayı tercih eden Arıcı, ikinci bir skandala imza atmıştı. Konser mekanında bulunan müzikseverlerin iddialarına göre kısa süre sonra sahneden indirilen şarkıcının, hareketsiz durma nedeni anlaşılmamıştı.

Yaşananlardan sonra sessizliğe gömülen Irmak Arıcı, ilk skandaldan yaklaşık bir ay sonra açıklama yaptı. Genç şarkıcı, Instagram hesabından şu mesajı paylaştı:

'HER KALP İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM'

"Her şey için özür dilerim, bugüne kadar hayal kırıklığına uğrattığım her kalp için çok üzgünüm. Benim aşkım müzik beni onunla tanıdınız, onunla affedersiniz biliyorum..."

"Ve hep söylediğim gibi her ne çıkarsa çıksın dilinizden, dillendirdiğim her şarkı sizin sayenizde büyüdü, milyonlara ulaştı, gönlünüzden öper, çalışarak karşınıza çıkacağım der, müzikle kalmanızı umut ederim. Sizi seven Irmak."

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Skandallarla gündeme gelen şarkı Irmak Arıcı'dan günler sonra gelen hamle! Trafikte sürücünün yüzüne tükürmüştü…
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