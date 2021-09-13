Skandallarla gündeme gelen şarkı Irmak Arıcı’dan günler sonra gelen hamle! Trafikte sürücünün yüzüne tükürmüştü…

'HER KALP İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM'

"Her şey için özür dilerim, bugüne kadar hayal kırıklığına uğrattığım her kalp için çok üzgünüm. Benim aşkım müzik beni onunla tanıdınız, onunla affedersiniz biliyorum..."