Ünlü oyuncu Gökhan Alkan’dan ‘Nesrin Cavadzade’den ayrıldı’ iddialarına flaş cevap! İşte Gökhan Alkan’ın o cevabı!

ATV'de yayınlanan 'Kalp Yarası' dizisinin yıldızı ünlü oyuncu Gökhan Alkan, hakkında çıkan iddialara sosyal medyada yaptığı paylaşımla cevap verdi.
YENİ BİR GELİŞME YAŞANDI
Nikah masasına oturması beklenen iki ünlü oyuncu Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade'den sabah saatlerinde kötü haber gelmişti. Kavga sonucu ayrıldıkları iddia edilen iki ünlü tarafında yeni bir gelişme yaşandı.
MANİDAR PAYLAŞIM
Taraflardan resmi açıklama gelmezken bugün akşam saatlerinde ünlü oyuncu Gökhan Alkan konuyla ilgili manidar bir paylaşım yaptı.
"O YAR BENİM KİME NE!"
Gökhan Alkan, "Nesimi'ye sormuşlar, "Yârin inen hoş musun?" Hoş oluyum, olmuyayım, O yâr benim, kime ne!" ifadelerini kullanarak ayrılık iddialarına da cevap verdi.