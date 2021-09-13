Haberler Günaydın Haberleri Ünlü oyuncu Gökhan Alkan’dan ‘Nesrin Cavadzade’den ayrıldı’ iddialarına flaş cevap! İşte Gökhan Alkan’ın o cevabı!
Giriş Tarihi: 13.9.2021 22:25 Son Güncelleme: 13.9.2021 22:27

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan’dan ‘Nesrin Cavadzade’den ayrıldı’ iddialarına flaş cevap! İşte Gökhan Alkan’ın o cevabı!

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan’dan ‘Nesrin Cavadzade’den ayrıldı’ iddialarına flaş cevap! İşte Gökhan Alkan’ın o cevabı!

Bugün ‘Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade ayrıldı’ iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Taraflardan bu saate kadar bir açıklama gelmezken ilk açıklama ünlü oyuncu Gökhan Alkan’dan geldi. Ünlü oyuncudan manidar bir paylaşım geldi.

ATV'de yayınlanan 'Kalp Yarası' dizisinin yıldızı ünlü oyuncu Gökhan Alkan, hakkında çıkan iddialara sosyal medyada yaptığı paylaşımla cevap verdi.

YENİ BİR GELİŞME YAŞANDI

Nikah masasına oturması beklenen iki ünlü oyuncu Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade'den sabah saatlerinde kötü haber gelmişti. Kavga sonucu ayrıldıkları iddia edilen iki ünlü tarafında yeni bir gelişme yaşandı.

MANİDAR PAYLAŞIM

Taraflardan resmi açıklama gelmezken bugün akşam saatlerinde ünlü oyuncu Gökhan Alkan konuyla ilgili manidar bir paylaşım yaptı.

"O YAR BENİM KİME NE!"

Gökhan Alkan, "Nesimi'ye sormuşlar, "Yârin inen hoş musun?" Hoş oluyum, olmuyayım, O yâr benim, kime ne!" ifadelerini kullanarak ayrılık iddialarına da cevap verdi.

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Ünlü oyuncu Gökhan Alkan’dan ‘Nesrin Cavadzade’den ayrıldı’ iddialarına flaş cevap! İşte Gökhan Alkan’ın o cevabı!
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