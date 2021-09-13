Yeniden buluşan kardeşler seyircinin yüzünü güldürdü

Cumartesileri ekran gelen atv
dizisi 'Kardeşlerim
', yeni sezonun ilk bölümüyle izleyenleri ekran başına topladı. 'Kardeşlerim'de Kadir'in hapishaneden kurtulması ile yeniden bir araya gelen kardeşler, dizinin sıkı takipçilerinin yüzünü güldürdü. Yaz tatilinin ardından beklenmedik gelişmelerin yaşandığı yeni bölüm, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girerken #KardeşlerimYeniSezon etiketine ise beğeni dolu yorumlar geldi.
GÖRÜNTÜLER MERAK KONUSU OLDU
'KARDEŞLERİM'İN 19'uncu bölümünde; Akif
'in işlediği cinayetin görüntüleri Kadir'in eline geçti. USB içindeki görüntüleri kimin izleyeceği merak konusu oldu. Okula dönen kardeşlerin, sevinci yarım kaldı. Babasının yaptıklarını Asiye
'ye söylemekle tehdit eden Tolga, Doruk'u köşeye sıkıştırdı.