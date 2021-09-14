ABD'li afetzede James Arona: Bize yemek bile vermediler! "James come to Turkey"

Bu köşede Almanya'da sel mağdurlarının "Devlet yardım etmiyor" isyanını da yazmıştım. "Almanya'da yaşanan sellerin üzerinden ise iki ay geçti. Bazı bölgelerde hâlâ sular akmıyor, elektrikler kesik! Manavgat'ta ise İbrahim Deniz ve felçli eşi Ayşe Deniz'in yanan evleri 15 günde yeniden yapıldı" diye yazınca, bazıları buna çok kızdı! Bir linç yemediğim kaldı!

"Devlet o evi göstermelik, şov olsun diye yaptı" diyenler bile oldu.

En son Manavgat'taki orman yangınlarında traktörleri kullanılmaz hale gelen 16 çiftçiye, yeni traktör verildi. 45 yaşındaki Mustafa Köse, "Benim traktörüm 77 modeldi, bu traktör 2021 model, devletimizden Allah razı olsun. Devletimiz bize sıfır traktör verdi" dedi. Bu yardıma da göstermelik, şov amaçlı diyenler olur mu acaba?

Traktörler küçük bir jest belki de. Orman yangınlarında yaşanan hasarın maliyeti yüksek. Hepsini devletimiz karşılıyor. Sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlarımız da yardımlarını esirgemiyorlar.