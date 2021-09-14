ABD'li afetzede James Arona: Bize yemek bile vermediler! "James come to Turkey"

ABD'nin güney eyaletlerini vuran Ida Kasırgası'nda binlerce kişinin evi tahrip oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yaklaştı. New York ve New Jersey'de bile bazı bölgelere elektrik verilemedi. Afetzedeler ise kasırganın üzerinden bir haftadan fazla zaman geçmesine rağmen kendilerine verilen yardım sözünün hâlâ yerine getirilmemesini eleştiriyor.
Afetzede James Arona haberlere konu olan isyanında bakın neler diyor: "Çok çalıştım. 53 yaşındayım. Biriktirdiğim her şey yok oldu. Şu an yatacak evim yok. Otel parası vermiyorlar. Yiyecek yardımı bile yapılmadı. Günlerdir Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nı bekliyoruz ve hâlâ kimse yok. Joe Biden burayı ziyaret etti. Bazı sözler verdi ama kimse yardıma gelmedi."
Bu köşede Almanya'da sel mağdurlarının "Devlet yardım etmiyor" isyanını da yazmıştım. "Almanya'da yaşanan sellerin üzerinden ise iki ay geçti. Bazı bölgelerde hâlâ sular akmıyor, elektrikler kesik! Manavgat'ta ise İbrahim Deniz ve felçli eşi Ayşe Deniz'in yanan evleri 15 günde yeniden yapıldı" diye yazınca, bazıları buna çok kızdı! Bir linç yemediğim kaldı!
"Devlet o evi göstermelik, şov olsun diye yaptı" diyenler bile oldu.
En son Manavgat'taki orman yangınlarında traktörleri kullanılmaz hale gelen 16 çiftçiye, yeni traktör verildi. 45 yaşındaki Mustafa Köse, "Benim traktörüm 77 modeldi, bu traktör 2021 model, devletimizden Allah razı olsun. Devletimiz bize sıfır traktör verdi" dedi. Bu yardıma da göstermelik, şov amaçlı diyenler olur mu acaba?
Traktörler küçük bir jest belki de. Orman yangınlarında yaşanan hasarın maliyeti yüksek. Hepsini devletimiz karşılıyor. Sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlarımız da yardımlarını esirgemiyorlar.
Biraz geriye gidelim. Elazığ depreminin ardından TOKİ'nin merkezde 24 bin 83 ve kırsalda 7 bin konuttan yaklaşık 20 binini 1.5 yılda teslim etmesi de mi göz boyama?
Giresun'daki sel felaketinden sonra yapılan 216 konut ve 72 iş yerinin yakında sahiplerine teslim edilecek olması da mı şov?
İzmir depreminden sonra yapılan 3 bin 500 konutun bitmek üzere olması da mı göstermelik?
ABD süper güç, Almanya dünyanın en güçlü 4. ekonomisi ama hem afetzedelere insani ve ekonomik yardımda hem de kurtarma çalışmalarından bizden gerideler.
Örneğin sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde tam 37 sivil toplum kuruluşu çalıştı. 3 bin 149 jandarma, 3 bin 200 gönüllü personel, toplam 6 bini aşkın insan görev aldı.
Devletimiz eşya yardımı, kira yardımı, taşıma yardımının yanı sıra ilk etapta hemen 720 milyon lira nakdi yardımda bulundu. Vatandaşlarımızın da katkılarıyla selzedelere bin 348 TIR yardım gönderildi. Vatandaşlarımızın 464 evi taşındı.
Elektrik, su, yol, köprü vs. altyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Onların maliyeti daha yüksek! En önemlisi Bozkurt ve çevresinde 100 üzerinde yıkılan binaların yenisi yapılacak.
Hep yazıyoruz; ABD'de özel sigortan yoksa tedavi zor olursun! İngiltere'de, Almanya'da evsizsen sokakta yaşar ve ölürsün!
Dost kara günde, güçlü devlet ise doğal afetlerde belli olur… ABD gibi süper güç değiliz, ekonomimiz Almanya kadar güçlü değil ama sosyal devletiz. Türkiye'de afetzedeler kaderlerine terk edilmez. Gerekirse yanan ev 15 günde yapılır, traktörlerin de yenisini verilir.
Buradan yemek yardımı bile yapılmadığı için isyan eden ABD'li selzede James Arona'ya sesleniyorum: Come to Turkey!