Karadenizli 5 bin genç arasından seçildi

PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül
'ün hayatının anlatıldığı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' adlı filmde Bülbül'ü canlandıran Rahman Beşel
, sinemaseverlerin ilgi odağı oldu. Beş bin genç arasından seçilen Tonya İmam Hatip Lisesi
11. sınıf öğrencisi Rahman Beşel, şunları söylüyor:
"Böyle büyük bir kahramanı canlandırmak gurur verici. Eren Bülbül, Karadeniz
gençlerinin kahramanıdır, onu canlandırdığım için çok mutluyum; ama çok üzüldüğüm, gözyaşlarımı zor tuttuğum sahneler oldu."