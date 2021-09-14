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Giriş Tarihi: 14.9.2021

Karadenizli 5 bin genç arasından seçildi

Karadenizli 5 bin genç arasından seçildi
PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün hayatının anlatıldığı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' adlı filmde Bülbül'ü canlandıran Rahman Beşel, sinemaseverlerin ilgi odağı oldu. Beş bin genç arasından seçilen Tonya İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Rahman Beşel, şunları söylüyor:

"Böyle büyük bir kahramanı canlandırmak gurur verici. Eren Bülbül, Karadeniz gençlerinin kahramanıdır, onu canlandırdığım için çok mutluyum; ama çok üzüldüğüm, gözyaşlarımı zor tuttuğum sahneler oldu."
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Karadenizli 5 bin genç arasından seçildi
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