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Giriş Tarihi: 14.9.2021 08:36 Son Güncelleme: 14.9.2021 09:36

Magazin kulisleri bu dedikoduyu konuşuyor! Ünlü manken basketçi sevgilisinden bebek mi aldırdı?

Magazin kulisleri bu dedikoduyu konuşuyor! Ünlü manken basketçi sevgilisinden bebek mi aldırdı?

Biri bir zamanlar basketbolun vazgeçilmez ismiydi, diğeri ise hala podyumların tozunu attıran tescilli güzel. İkilinin adları iki yıl önce aşk haberlerine karışmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen dedikoduya göre ünlü güzel, basketçiden hamile kaldı. İşte magazin kulislerini alevlendiren dedikodunun ayrıntıları...

Biri, bir zamanlar basketbolun vazgeçilmez ismiydi. Başarılı spor hayatı kadar çapkınlıklarıyla da dikkat çekti. Her daim güzel kadınların yakın markajına girdi.

Diğeri ise tescilli güzellerdendi. Hala podyumun tozunu attıran bu isim televizyonda yaptığı programlarla da dikkat çekti. İşte bu ikilinin adı 2 yıl önce aşk dedikodularına karıştı...

TEKNEDE BULUŞUYORLARDI
İkili aşklarını gizli saklı yaşadı. Buluşma yerleri ise ünlü basketçinin teknesiydi. Aşkları gün yüzüne çıkınca ikili ayrılmaya karar verdi. Ancak magazin gündemi yıllar sonra bir dedikoduyla çalkalandı. Takvim'de yer alan İddiaya göre ünlü güzel, basketçiden hamile kaldı. Farklı bir isimle Levent'teki özel bir hastaneye yattı. Bebeği aldırdı. İkili bu olayı en yakınlarından bile sakladı.

BAŞINDAN BİR EVLİLİK GEÇTİ!
Ünlü manken daha önce bir kez evlenip boşanmıştı. Ayrılıktan sonra da adı sık sık bu basketbolcu ile anılmıştı.

Eski milli basketbolcunun adı yakın zamanda çok ünlü bir oyuncuyla da anılmıştı...

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Magazin kulisleri bu dedikoduyu konuşuyor! Ünlü manken basketçi sevgilisinden bebek mi aldırdı?
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