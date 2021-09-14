Subaşı'na ait varlık listesinin görüntülemesini yapma işinin Fulya A.'nın işi gereği olmadığı anlaşıldı. Çalıştığı bankanın ihbarı üzerine Fulya A. hakkında, 'Kişisel verilerin kaydedilmesi ve verileri hukuka aykırı olarak verme' suçlarını işlediği gerekçesiyle iddianame düzenlendi. Asliye Ceza Mahkemesi, işlenen suçun 5411 sayılı yasa kapsamında kaldığını, suçun 'Sırların açıklanması' olduğunu ve dosyanın bir üst mahkeme olan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti. Yargılama sonucu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na muhalefet ettiği belirlenen genç kadın, 1 yıl hapse mahkum edildi. Ceza 10 aya düşürüldü ve 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildi.