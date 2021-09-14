Sahnelerde sonbahar coşkusu

Termessos'tan tüm dünyaya yayın yaptı
DJ Burak Yeter
, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğini alarak Antalya
'nın zirvesinde bulunan Termessos Antik Kenti'nden 1 saatlik canlı yayın yaptı. YouTube üzerinden yapılan yayını yarım milyondan fazla insan izledi. İnsansız konser projelerinde, Antalya'yı defalarca dünyaya tanıtan Yeter; "Termessos hayalimdi. Ufak yaşlarda okul gezisi ile geldiğim yerde şu an tüm dünyaya müzik yayını yapıyorum. Bundan daha büyük mutluluk olamaz" dedi.
100'üncü yıla özel 100 bin kişilik konser
ŞARKICI Derya Uluğ
, Sakarya Meydan Muhaberesi
'nin 100'üncü yılında Ankara
'da konser verdi. 100 bin kişinin katıldığı konserde Uluğ, türkülerden sanat müziğine uzanan repertuvarıyla hayranlarını eğlendirdi. Gece sonunda Uluğ, temsili kıyafetlerle hazırlanan canlandırma sahnesi karşısında gözyaşlarını tutamadı.
Hem eğlendirdi hem duygulandırdı
SANATÇI Selami Şahin
, her ay Moda Kayıkhane sahnesinde gerçekleştireceği konserler serisini başlattı. Şahin, 'Nerde Akşam Orda Sabah', 'Senin Olmaya Geldim' ve 'Sefam Olsun' gibi şarkılarını Semi Jazz Orkestrası
eşliğinde söyledi. Yüzlerce kişi, Şahin'in şarkıları ile hem eğlendi hem de duygulandı. Geceye Şahin'in oğlu Lider Şahin
ile birlikte Hazım Körmükçü
de katıldı.
Gönder Gelsin Hande!
POP müziğin sevilen ismi Hande Ünsal
, geçtiğimiz akşam Ankara Manuş'ta sahne aldı. Pembe mini elbisesiyle göz kamaştıran Ünsal, sesiyle olduğu kadar güzelliğiyle de büyüledi. Konserin açılışını 5 hafta boyunca listelerde zirvede kalan son şarkısı 'Gönder Gelsin'le yapan popçu, sevilen şarkılarını misafirleriyle hep bir ağızdan söyledi.
'Heyecanım büyük'
DİSCO funk albümü '7' ile ses getiren ve listelerden düşmeyen Gökhan Türkmen
, İstanbul Maximum Uniq Açık Hava sahnesinde sevenleriyle buluştu. Türkmen, konserde; 15 Eylül'de yayınlanacak yeni şarkısı 'Heyecan'ın ardından 'Derdim' ve 'Aşktır' adlı parçalarını söyledi. Türkmen, "Sizlerle yeni yeni buluştuğumuz için heyecanımız büyük" dedi.
'Deniz var, müzik var daha ne olsun!'
POPUN güçlü sesi Berkay
Fişekhane'deyde verdiği konserinde hareketli sahnesiyle beğeni topladı. Sevenleriyle buluştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Berkay, "Fişekhane sanırım İstanbul'daki en önemli konser alanlarından birisi olacak. Denizi görüyorsunuz, müzik de var. Buraya bayıldım" dedi. Berkay, gecede 'İki Hece', 'İnanırım', 'Yaz' gibi hitlerini seslendirdi.
Yine başrolde dans var!
17 EYLÜL'DE yeni single'ını yayınlamaya hazırlanan Edis, 'Arıyorum' şarkısına 75 kişilik bir ekiple özel bir klip çekti. Ünlü yıldızın senaryosu sır gibi saklanan yeni videosunda dans yine başroldeydi.