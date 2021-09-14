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Giriş Tarihi: 14.9.2021 14:42 Son Güncelleme: 14.9.2021 14:44

Sinan Özen’in kızı Neva yedi kez ameliyat olmuştu… Ünlü sanatçı ilk kez paylaştı

Sinan Özen’in kızı Neva yedi kez ameliyat olmuştu… Ünlü sanatçı ilk kez paylaştı

Burcu Kartal ile 2016 yılında nikah masasına oturan 57 yaşındaki şarkıcı Sinan Özen'in, geçen yıl şubat ayında Neva ve Sanberk adını verdikleri ikiz bebekleri olmuştu. Ancak Neva'nın sağlık problemleri yaşaması Özen çiftini derinden yaralamıştı. Bir süredir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bir süredir tedavi gören ünlü sanatçı Sinan Özen’in minik kızı Neva Özen, Egeli hekimlerin uyguladığı başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu. Şarkıcı Sinan Özen uzun süre sağlık sorunu yaşayan minik kızı Neva ile tatilden bir pozunu paylaştı. Sinan Özen, paylaşımına "Kızımla ilk deniz keyfimiz" notunu ekmeyi de ihmal etmedi.

Şarkıcı Sinan Özen uzun süre sağlık sorunu yaşayan minik kızı Neva ile tatilden bir pozunu paylaştı.

İkiz bebeklerinden kızı Neva'nın sağlığına kavuşması ile derin bir nefes alan ünlü sanatçı Sinan Özen ailesiyle tatile çıktı.

Henüz 10 aylıkken toplamda yedi ameliyat geçiren minik Neva artık sağlığına kavuştu.

Sinan Özen kızıyla denizden bir pozunu paylaştı ve "Kızımla ilk deniz keyfimiz" dedi.

Sinan Özen yeni imajıyla da dikkat çekmişti. Kıvırcık saçlarıyla sosyal medya hesabında poz veren Sinan Özen gençlik yıllarındaki haline adeta geri döndü.

Gerçekte saçlarının kıvırcık olduğunu gençlik fotoğraflarıyla daha önceden ortaya koyan 57 yaşındaki Sinan Özen'in yıllara meydan okuyan görüntüsü yine övgüleri topladı.

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Sinan Özen’in kızı Neva yedi kez ameliyat olmuştu… Ünlü sanatçı ilk kez paylaştı
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