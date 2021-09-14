Son dakika: Koray Avcı’nın acı kaybı! Sosyal medyadan duyurdu...

ÜNLÜ İSİMLER TAZİYE YORUMU YAPTI

Koray Avcı'nın paylaşımını gören Soner Sarıkabadayı, Özlem Yıldız, Berkay, Yasemin Sakallıoğlu, Onur Buldu, Cüneyt Özdemir, Şahan Gökbakar, Buray ve Murat Boz gibi birçok ünlü isim taziye yorumu yaptı.