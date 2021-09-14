Son dakika: Koray Avcı’nın acı kaybı! Sosyal medyadan duyurdu...

Ünlü şarkıcı Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı yaşamını yitirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının hayatını kaybettiğini duyuran Koray Avcı, cenaze töreni hakkında bilgiler de paylaştı.
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Babasının ölümüyle yıkılan şarkıcı, paylaşımında "Babamız Veysel Medet Avcı'yı kaybettik. Cenazesi, yarın (14 Eylül Salı) Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nde kılınacak öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi.
"ÇİÇEK GÖNDERMEK YERİNE LÖSEV'E BAĞIŞ YAPIN"
Avcı, cenaze töreni için çiçek göndermek isteyen yakınlarına da "Kovid-19 sebebiyle cenazeye katılım sınırlı olacaktır. Başsağlığı dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Çiçek gönderilmesini LÖSEV'e bağış yapılmasını rica ederiz" çağrısında bulundu.