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Giriş Tarihi: 14.9.2021 09:19 Son Güncelleme: 14.9.2021 14:45

Son dakika: Şarkıcı Koray Avcı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika: Şarkıcı Koray Avcı’nın babası son yolculuğuna uğurlandı

31 yaşındaki ünlü şarkıcı Koray Avcı'nın acı kaybı... Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı, hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü sanatçı, "Babamız Veysel Medet Avcı'yı kaybettik" ifadelerini kullandı. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Veysel Medet Avcı (55), Pir Sultan Abdal Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ünlü şarkıcı Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı yaşamını yitirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının hayatını kaybettiğini duyuran Koray Avcı, cenaze töreni hakkında bilgiler de paylaştı.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Babasının ölümüyle yıkılan şarkıcı, paylaşımında "Babamız Veysel Medet Avcı'yı kaybettik. Cenazesi, yarın (14 Eylül Salı) Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nde kılınacak öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi.

"ÇİÇEK GÖNDERMEK YERİNE LÖSEV'E BAĞIŞ YAPIN"

Avcı, cenaze töreni için çiçek göndermek isteyen yakınlarına da "Kovid-19 sebebiyle cenazeye katılım sınırlı olacaktır. Başsağlığı dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Çiçek gönderilmesini LÖSEV'e bağış yapılmasını rica ederiz" çağrısında bulundu.

ÜNLÜ İSİMLER TAZİYE YORUMU YAPTI

Koray Avcı'nın paylaşımını gören Soner Sarıkabadayı, Özlem Yıldız, Berkay, Yasemin Sakallıoğlu, Onur Buldu, Cüneyt Özdemir, Şahan Gökbakar, Buray ve Murat Boz gibi birçok ünlü isim taziye yorumu yaptı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ANKARA'da dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı (55), Pir Sultan Abdal Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Son dakika: Şarkıcı Koray Avcı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı
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