Tüm iddiasını yaptığı işlerle ortaya koyan Cem Uçan’dan samimi açıklamalar! ‘Gülşah benim suç ortağım’

Çok magazinsel biri değilsiniz. Oyunculuk dışında nasıl bir dünyanız var diye merak ediyorum... Neler yapıyorsunuz, nelerle ilgileniyorsunuz? Cem olarak kendinizi nasıl anlatırsınız?

-Söylediğiniz gibi magazinsel biri değilim özel hayatımın hiçbir döneminde magazinin ilgisini çekecek olaylar yaşamadım. Mutlu bir ailem var işim dışında vaktimin tamamını onlarla geçirmeye çalışıyorum. Evde olmayı seviyorum spor yapıyorum, okuyor ve izliyorum. Magazin elbette ülkemiz izleyicisinde karşılığı olan, takip edilen bu sebeple kıymetli olduğunu düşündüğüm bir şey ama dediğim gibi bende magazinci arkadaşlarımın dikkatini çekecek bir şey yok evden işe bir adamım anlayacağınız.

Hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz? Şu an nasıl bir ruh halindesiniz?

-Maalesef ülkemizde yaşayan her insan gibi psikolojik anlamda 2 yıldır kötü günler geçirdik ve halen geçiriyoruz. Bizim için çok kıymetli akraba ve dostlarımızı kaybettik bu Covid illetinden. Anlayacağınız bizim içinde çok sıkıntılı günler ve halen devam ediyor. Mesleki anlamda en verimli ve başarılı olabileceğim yaşlarda olduğumu düşünüyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Elimden gelenin her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu da seyircide karşılık buluyor tabii. Gerek ülkemizde gerek dünyanın başka ülkelerinde, içinde bulunduğum işlerin bu kadar çok izlenmesi, ilgi görmesi beni de çok mutlu ediyor. Sağ olsunlar…

En baştan başlayalım, oyunculuğa nasıl başladınız? Bir keşfedilme hikâyeniz var mı?

-Aslında oyunculuğa 9 yaşında ilkokulda tiyatro kolunun bir piyesinde başladım. Sonra küçücük bir solan olan 15 kişi kapasiteli Lüleburgaz Oda Tiyatrosu'nda o küçük yaşlarımda devam ettirdim. Aslında öyle bir keşfedilme hikâyem yok. Televizyon ile buluşmam 'Kurt Kanunu' dizisiyle oldu. Sevgili yönetmen Yasin Uslu, böyle bir iş çekeceğini Kemal Tahir'in çok kıymetli bir romanının uyarlaması olduğunu ve benimle çalışmak istediğini söylediğinde tamam dedim. Sizin karakteriniz ve yeteneğiniz izleyiciyi ve işinize olan saygınızı sırtlayıp yukarıya taşıyabilecek güçteyse zaten yalnız kalmıyorsunuz. Sağ olsunlar mesleğime profesyonel anlamda başladığım ilk günden bu yana izleyicim ne çektiğim dizilerde ne de sinema filmlerinde beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar.