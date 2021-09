Tüm iddiasını yaptığı işlerle ortaya koyan Cem Uçan’dan samimi açıklamalar! ‘Gülşah benim suç ortağım’

Nasıl bir babasınız "Ben iyi bir baba mıyım" diyor musunuz?

-İyi bir baba olabilmek için elimden geleni yapıyorum. Çocuklarımı çok seviyorum ama bu soruyu çocuklarıma sormak lazım. 😊

Sporun tüm dallarıyla ilgileniyorsunuz, en çok hangi sporu yapmayı seviyorsunuz?

-Atları çok seviyorum hayatımda en çok canımı yakan kazaları onlarla yaşadım. Ama onları her zaman çok seveceğim… Fitness yapıyorum her zamanki gibi boks antrenmanlarıma devam ediyorum. Beslenmem programlı hemen hemen her şeyim programlı.

Spor sizin için bir tutku diyebilir miyiz? Sadece sağlık için mi yapıyorsunuz yoksa gelecek olan tekliflerde roller için de bir hazırlık oluyor mu?

-Ben bir aktörüm böyle olmalı zaten. İyi görünmeliyim, donanım olarak kendimi her gün geliştirmeli ve hazır olmalıyım. Spor her zaman hayatımın merkezinde oldu…

KISA KISA…

Bu hayatta en ciddiye aldığınız şey ne?

-Ailem.

Kendinizi şımartmak istediğinizde ne yaparsınız?

-Uzun uzun Batın'a bakarım.

Son dönemde yüzünüzü en çok güldüren şey ne?

-Şems 😊

Sıradan bir günde uyandığınızda yaptığınız ilk şey?

-Şükretmek her şey için…

Sürpriz sever misiniz?

-Sürprizlerden hoşlandığımı pek söyleyemem.