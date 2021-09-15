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Giriş Tarihi: 15.9.2021 07:01 Son Güncelleme: 15.9.2021 07:01

Ajda Pekkan kazandığı tazminatı tahsil edemedi

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Ajda Pekkan kazandığı tazminatı tahsil edemedi

Süperstar Ajda Pekkan, 10 yıl önce Jet Plak Kaset Yapım'ın 'Ajda Pekkan's Greek Songs' adlı albümünde 11 fotoğraf ve müziğinin izinsiz kullandığını ileri sürerek dava açtı. Dava geçtiğimiz yıl karara bağlandı. Pekkan, 20 bin lira tazminat kazandı. Ancak ünlü sanatçı tazminat ücretini tahsil edemeyince bu kez İcra Müdürlüğüne başvurdu.

Süperstar Ajda Pekkan, Jet Plak Kaset Yapım'ın 'Ajda Pekkan's Greek Songs' adlı albümünde 11 fotoğraf, 'Süper Star Ajda' markası ve müziğinin izinsiz kullandığını ileri sürmüştü.



Ajda Pekkan isminin ününden faydalanmak için, şirketin sanki albümdeki tüm şarkıları seslendirdiği izlenimi uyandırarak haksız kazanç elde etme amacı güttüğünü söylemişti.



DAVAYI KAZANDI
10 yıl devam eden hukuk mücadelesini ardından mahkeme davayı karara bağlamıştı. Mahkeme, Pekkan'ı haklı bularak Jet Plak şirketinin 15 bin lira maddi, 5 bin lirası manevi olmak üzere toplam 20 bin liralık tazminatı, 10 yıllık faiziyle birlikte Ajda Pekkan'a ödemesine karar vermişti.



TAHSİL EDEMEDİ
Geçtiğimiz yıl davadan 20 bin lira kazanan ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Jet Plak Kaset Yapım şirketinden alacağı tazminatı tahsil edemedi. Ünlü sanatçı tazminatı tahsil etmek için icra müdürlüğüne başvurdu.

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Ajda Pekkan kazandığı tazminatı tahsil edemedi
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