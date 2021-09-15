Ajda Pekkan kazandığı tazminatı tahsil edemedi

Süperstar Ajda Pekkan, Jet Plak Kaset Yapım'ın 'Ajda Pekkan's Greek Songs' adlı albümünde 11 fotoğraf, 'Süper Star Ajda' markası ve müziğinin izinsiz kullandığını ileri sürmüştü.
Ajda Pekkan isminin ününden faydalanmak için, şirketin sanki albümdeki tüm şarkıları seslendirdiği izlenimi uyandırarak haksız kazanç elde etme amacı güttüğünü söylemişti.
DAVAYI KAZANDI
10 yıl devam eden hukuk mücadelesini ardından mahkeme davayı karara bağlamıştı. Mahkeme, Pekkan'ı haklı bularak Jet Plak şirketinin 15 bin lira maddi, 5 bin lirası manevi olmak üzere toplam 20 bin liralık tazminatı, 10 yıllık faiziyle birlikte Ajda Pekkan'a ödemesine karar vermişti.