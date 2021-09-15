Ajda Pekkan kazandığı tazminatı tahsil edemedi





DAVAYI KAZANDI

10 yıl devam eden hukuk mücadelesini ardından mahkeme davayı karara bağlamıştı. Mahkeme, Pekkan'ı haklı bularak Jet Plak şirketinin 15 bin lira maddi, 5 bin lirası manevi olmak üzere toplam 20 bin liralık tazminatı, 10 yıllık faiziyle birlikte Ajda Pekkan'a ödemesine karar vermişti.