Arda Turan ile Berkay Şahin’in davası Burak Yılmaz’ın dinlenmesi için yeniden ertelendi

Müşteki Özlem Ada Şahin'in avukatı, tanık olarak dinlenecek olan Onur Ürkmez için tebligat çıkarılmasını talep etti. Sanık Arda Turan'ın vekilleri ise, Fransa'da olan futbolcu Burak Yılmaz'ın Ekim ayındaki Milli maçın kadrosuna seçilmesi halinde Türkiye'ye geleceğini belirterek, geldiğinde adresini bildireceklerini, Türkiye'ye gelmesi halinde ise tanık olarak hazır edeceklerini söyledi.