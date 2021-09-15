Çağla Şıkel’den o iddialara yanıt! Magazin gündemine bomba gibi düşmüştü

Seren Serengil, "Bu hikaye Çağla Şıkel ve Kerem Tunçeri'yi anlatıyor. Biliyorsunuz seneler önce Emre ile ayrılmadan önce Kerem'le aşk yaşadığı haberleri çıkmıştı Çağla'nın… İki tarafta bunu yalanlamıştı. Sonra bu iki ismi başka kimseyle görmedik. İsimleri birileriyle anıldı ama el ele görüntülenmediler. Neden hep aynı kişilerin üzerinde çıkıyor bu iddialar" dedi.