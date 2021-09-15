Haberler Günaydın Haberleri Gözde çiftten beklenen haber geldi! Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel ne zaman evleniyor?
Giriş Tarihi: 15.9.2021 11:41 Son Güncelleme: 15.9.2021 12:23

Gözde çiftten beklenen haber geldi! Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel ne zaman evleniyor?

Gözde çiftten beklenen haber geldi! Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel ne zaman evleniyor?

Rol aldıkları dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alıyor. Altı yıl önce birliktelikleri başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, aşklarını doludizgin sürdürüyor. İlişkilerine bir kez mola veren sevgililerin beraberliği evliliğe doğru gidiyor. Serkan Çayoğlu ile aşk yaşayan Özge Gürel’den evlilik açıklaması geldi.

Uzun bir süredir aşk yaşayan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, iş yoğunluğundan evlenmeye fırsat bulamadı. Özge Gürel, "Huzurluyuz işimiz bir imzaya kaldı" dedi.

Posta'nın haberine göre; Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel 2014'te 'Kiraz Mevsimi'nde oynarken aşk yaşamaya başlamıştı.

İlişkilerine bir kez mola veren sevgililerin beraberliği evliliğe doğru gidiyor.

6 yıldır Serkan Çayoğlu ile aşk yaşayan Özge Gürel evlilik sorularını cevapladı.

Oyuncu "Evlilik denen seremoni vakit alan ve yorucu bir şey. Biz de şu sıralar iş yoğunluğumuzdan ona kafa yormayı çok tercih etmiyoruz. Birlikte mutluyuz, huzurluyuz işimiz bir imzaya kaldı sadece" dedi.

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Gözde çiftten beklenen haber geldi! Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel ne zaman evleniyor?
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