Gözde çiftten beklenen haber geldi! Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel ne zaman evleniyor?

Uzun bir süredir aşk yaşayan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, iş yoğunluğundan evlenmeye fırsat bulamadı. Özge Gürel, "Huzurluyuz işimiz bir imzaya kaldı" dedi.
Posta'nın haberine göre; Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel 2014'te 'Kiraz Mevsimi'nde oynarken aşk yaşamaya başlamıştı.
İlişkilerine bir kez mola veren sevgililerin beraberliği evliliğe doğru gidiyor.
Oyuncu "Evlilik denen seremoni vakit alan ve yorucu bir şey. Biz de şu sıralar iş yoğunluğumuzdan ona kafa yormayı çok tercih etmiyoruz. Birlikte mutluyuz, huzurluyuz işimiz bir imzaya kaldı sadece" dedi.