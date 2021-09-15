Haksızlığa geçit yok

HAREKETE GEÇTİ
JET Plak
Kaset Yapım isimli şirket, 10 yıl önce Ajda Pekkan
's Greek Songs adlı bir albüm yayınladı. Ancak bu çalışma için Süperstar
'dan izin alınmadı. Pekkan, olay üzerine harekete geçerek izinsiz kullanılan fotoğrafı ve müziği için dava açtı.
Sanatçının hukuk mücadelesi geçtiğimiz yıl karara bağlandı. Mahkeme, Pekkan'ı haklı bularak Jet Plak şirketinin 15 bin lira maddi, 5 bin lira da manevi olmak üzere toplam 20 bin liralık tazminatı, 10 yıllık faiziyle birlikte sanatçıya ödemesine karar verdi. Ancak ünlü sanatçı, hak ettiği tazminatı tahsil edemeyince bu kez icra müdürlüğüne başvurdu.