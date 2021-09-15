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Giriş Tarihi: 15.9.2021

Haksızlığa geçit yok

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Haksızlığa geçit yok

Ajda Pekkan, kendisinden habersiz ismini ve fotoğrafını kullanıp albüm yayınlayan Jet Plak şirketine dava açmıştı. Süperstar, 10 yıllık hukuk mücadelesini kazandı. Ancak Pekkan, 20 bin lirasını ödemeyen şirket için bu kez de icra takibi istedi

HAREKETE GEÇTİ
JET Plak Kaset Yapım isimli şirket, 10 yıl önce Ajda Pekkan's Greek Songs adlı bir albüm yayınladı. Ancak bu çalışma için Süperstar'dan izin alınmadı. Pekkan, olay üzerine harekete geçerek izinsiz kullanılan fotoğrafı ve müziği için dava açtı.

Sanatçının hukuk mücadelesi geçtiğimiz yıl karara bağlandı. Mahkeme, Pekkan'ı haklı bularak Jet Plak şirketinin 15 bin lira maddi, 5 bin lira da manevi olmak üzere toplam 20 bin liralık tazminatı, 10 yıllık faiziyle birlikte sanatçıya ödemesine karar verdi. Ancak ünlü sanatçı, hak ettiği tazminatı tahsil edemeyince bu kez icra müdürlüğüne başvurdu.
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