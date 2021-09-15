Huysuz Virjin’in miras davasında yeni gelişme: Dosya Adli Tıp Kurumu’na gidecek

ÇYDD AVUKATINDAN RED TALEBİ

Davalı ÇYDD avukatı Durna ise Çalkavur'un 2014-2015 yılları arasında sadece dermatoloji tedavisi gördüğünü, 2014 yılında ise başka bir mahkeme dosyasından alınmış akıl sağlığı raporunun dosyada mevcut olduğunu, 2015 yılında vasiyetname için noterde tanıklık yaptığını dolayısıyla akıl sağlığına ilişkin herhangi bir şüphe olmadığını ve zaten yasada da vasiyetname tanıkları için akıl sağlığı raporu alınmasının koşul olarak düzenlenmediğini belirterek dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi talebinin ve davanın reddedilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma sonu ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine ve bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek davayı ertelendi.