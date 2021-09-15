Bu gece Masterchef eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? 15 Eylül 2021 Masterchef haftanın üçüncü eleme adayı belli oluyor!

Tayland Mutfağı'ndan 7 yemek ile gerçekleşen dokunulmazlık oyunu bugün oynanırken bu kez de gözler Masterchef eleme adaylarına çevrildi. Geçtiğimiz gün Burcu ve Mustafa adaylığa ismini yazdırırken Kırmızı takım üçüncü adayını da bugün belirleyecek. Tam bu noktada ise programın sıkı takipçileri "15 Eylül 2021 Masterchef'te eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Masterchef eleme adayı ve bugün yaşanan tüm gelişmeler...
MasterChef Türkiye'de bu akşam Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şefler, takım oyunu öncesinde yapılacak yemekleri ve süreyi açıkladı. Tayland mutfağından yapılacak yemekler şunlar; Tom Yum Soup, Pad See Ew, Tod Mun Pla, Mangolu Hindistan cevizli puding, Khao Pad Sapparot, Massaman cury. Bu yemeklerin yapılması için verilen süre 1 saat oldu. Süre sonunda şefler, tadım yaparak yemeklere göre başarılı takımları açıkladı. Yedi yemekten dördünü başarılı bir şekilde yapan Mavi takım, ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.
Yemeklere göre kazanan takım dağılımı ise şöyle;
Tom Yum Soup - Mavi takım
Pad See Ew - Kırmızı takım
Tod Mun Pla - Mavi takım
Mangolu Hindistan cevizli puding - Mavi takım
Khao Pad Sapparot - Kırmızı takım
Massaman cury - Mavi takım
Pla Tod Kratiem - Kırmızı takım
ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef 2021'de dokunulmazlığı kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girecek. Yarışmacılar, şeflerin istediği yemeği en iyi şekilde yapmaya çalışacak. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, bir arkadaşını eleme potasına gönderecek. Böylece haftanın üçüncü eleme adayı belli olacak.