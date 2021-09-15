Bu gece Masterchef eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? 15 Eylül 2021 Masterchef haftanın üçüncü eleme adayı belli oluyor!

Tayland Mutfağı'ndan 7 yemek ile gerçekleşen dokunulmazlık oyunu bugün oynanırken bu kez de gözler Masterchef eleme adaylarına çevrildi. Geçtiğimiz gün Burcu ve Mustafa adaylığa ismini yazdırırken Kırmızı takım üçüncü adayını da bugün belirleyecek. Tam bu noktada ise programın sıkı takipçileri "15 Eylül 2021 Masterchef'te eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Masterchef eleme adayı ve bugün yaşanan tüm gelişmeler...