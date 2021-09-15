Nemrut Dağı’nda özel çekim

'Umut' ve 'Yaratıcılık' temalarının ardından 27 Vogue edisyonu; Eylül ayında dünyanın farklı noktalarından gün doğumu manzaraları eşliğinde 'Yeni başlangıçlar' teması altında yeniden güçlerini birleştiriyor. Amaçları içinde yaşadığımız bu gezegende hep birlikte olduğumuzu, sadece güçlerimizi birleştirirsek kendimiz ve tüm dünya için yeni bir başlangıcın mümkün olduğunu hatırlatmak... Vogue ABD Genel Yayın Yönetmeni, Conde Nast ABD Sanat Yönetmeni ve Küresel İçerik Danışmanı Anna Wintour
, şunları söyledi: "Yeni başlangıçlar moda sektörünün daha sürdürülebilir, kapsayıcı ve küresel hale gelmeye başlamasından bahseden bir iyimserlik ifadesidir. Bu değişimler konusunda ne kadar heyecanlı olduğumuzu, onların ne kadar anlamlı olduklarını ve bir endüstrinin bu şekilde kendini yenilemesinin ne kadar önemli olduğu mesajını veriyor. Ve biz de Vogue ailesi olarak bunu kutlamanın heyecanı içerisindeyiz." Eylül 2021'de Yunanistan
'dan İngiltere
'ye tüm Vogue edisyonları kendi ülkelerinde farklı lokasyonlarda yeni bir günü karşılarken, Vogue Türkiye bu özel konsept için rotasını Adıyaman
Nemrut Dağı'na çevirip özel bir kapak çekimi yaptı. Bu arada Vogue bu yıl itibariyle artık geleceği şekillendiren ve sürekli kendini geliştiren bireylerle kitlelere daha fazla odaklanmaya başlıyor. Vogue Türkiye Eylül 2021 sayısında; alanlarının önde gelen isimleri olmayı başaran kadın sporculara, doğanın yeniden uyanması için cesurca adımlar atarak iklim krizine savaş açanlara, özel ihtiyaçlara sahip çocuklar için canla başla çalışan liderlere, pandemi süresince seslerini duyurmakta zorlanan müzisyenlere, markalara ve kıyafetlere ikinci bir hayat vermeye özen gösteren tasarımcılara, dünyanın geleceğini etkileyen gıda israfıyla endüstriyel hayvancılığa karşı duran gıda mühendislerine ve şeflere sayfalarında yer veriyor.
Büyüleyici gün doğumu manzarası eylül kapağı oldu
VOGUE Türkiye, Eylül sayısı için dünyanın en güzel 10 gün doğumundan birinin yaşandığı Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda özel bir çekim yaptı. Sabahın ilk saatlerinde Amerikalı fotoğrafçı Yulia Gorbachenko
'nun moda editörü Ceylan Atınç
ve Litvanyalı model Giedre Dukauskaite ile gerçekleştirdiği kapak çekimi tüm dünyada büyük ses getirdi.