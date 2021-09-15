Oyuncu Aykaç hakkında İzmir’de şok iddia: Doktora saldırdı!

BEYAZ KOD AÇILDI



Sağlık-Sen İzmir 1 No.lu Şube Başkanı Koçak, "Sağlık çalışanlarının 2 senedir yaşadığı çalışma ortamı herkesin malumu. Sağlık çalışanlarımız hem Kovid-19 ile olan mücadele, hem iş yoğunluğu, hem personel azlığı gibi bin bir türlü cefaya rağmen, büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Ne özlük hakları ne izinleri var. Bunların üzerine de Türkiye'ye mal olmuş sanatçının gelip, orada çalışan hekim arkadaşımıza hakaret etmesi, küfür etmesi kabul edilebilir değil. Şahıs hakkında beyaz kod açılmış olup, resmi işlemler de başlatıldı. Biz buradan ünlü sinema oyuncusu Ebru Aykaç Hanım'ı kınıyoruz. Sağlıktaki şiddet olaylarına karşı olarak dikkat çekmesi gerekenler, lütfen sağlıkta şiddetin bir parçası olmasınlar" dedi.