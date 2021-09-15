Sosyal medya fenomeni ’Pucca’ya hapis şoku!

ARAŞTIRMA RAPORU SUÇU DOĞRULADI

Savcılık tarafınsan yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen iddianamede konuyla ilgili yer alan araştırma raporunda şüpheli Yıldırım'ın 19 Temmuz 2020 tarihinde üzerine atılı suça yönelik Twitter isimli sosyal medya platformunda paylaşım yaptığı aktarıldı.

'ESKİ EŞİMLE ATIŞIYORDUK'

Hazırlanan iddianamede şüpheli sosyal medya fenomeninin ifadesine de yer verilerek şüphelinin paylaşımı kendisinin yaptığını, o dönem eski eşi Osman Karagöz'le evli olduğunu, eski eşinin Twitter isimli sosyal medya sitesinde kendisini kastederek 'sabahtan akşama kadar eş cinselli film izliyor' diye paylaşım yaptığını, eski eşiyle karşılıklı atışma içinde olduğunu ve suç işleme kastının olmadığını söylediği kaydedildi.