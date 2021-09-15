Sosyal medya fenomeni ’Pucca’ya hapis şoku!

Pınar Yıldırım geçtiğimiz yıl Twitter hesabından 'O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanıyorum' paylaşımını yapınca bir vatandaş Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ihbarda bulunarak şikayetçi olmuştu. Şikayetin üzerine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili başlatılan soruşturma, Yıldırım'ın ikametinin İstanbul Maltepe'de olması nedeniyle yetkisizlik kararıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.
HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Sosyal medya fenomeni Pucca lakaplı Pınar Yıldırım, sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından gözaltına alınarak ifade verdi. Pucca lakaplı Pınar Yıldırım, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. İstanbuk Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise Yıldırım hakkındaki soruşturmayı tamamladı.
ARAŞTIRMA RAPORU SUÇU DOĞRULADI
Savcılık tarafınsan yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen iddianamede konuyla ilgili yer alan araştırma raporunda şüpheli Yıldırım'ın 19 Temmuz 2020 tarihinde üzerine atılı suça yönelik Twitter isimli sosyal medya platformunda paylaşım yaptığı aktarıldı.
'ESKİ EŞİMLE ATIŞIYORDUK'
Hazırlanan iddianamede şüpheli sosyal medya fenomeninin ifadesine de yer verilerek şüphelinin paylaşımı kendisinin yaptığını, o dönem eski eşi Osman Karagöz'le evli olduğunu, eski eşinin Twitter isimli sosyal medya sitesinde kendisini kastederek 'sabahtan akşama kadar eş cinselli film izliyor' diye paylaşım yaptığını, eski eşiyle karşılıklı atışma içinde olduğunu ve suç işleme kastının olmadığını söylediği kaydedildi.
1 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Ayrıca iddianamede, emniyet araştırma raporu ve şüpheli sosyal medya fenomeni Pınar Yıldırım'ın olaya konu yaptığı paylaşım değerlendirildiğinde suç işleme kastının olduğunun anlaşıldığı belirtilerek şüphelinin 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi.