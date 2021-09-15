Sadakatsiz yeni sezon fragmanı yayınlandı, yeni bölüm tarihi belli oldu! Asya dimdik ayakta, Derin tekerlekli sandalyede...

Sadakatsiz dizisi yeni sezon bölümleri için geri sayım başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan ve geçtiğimiz sezonda ciddi ilgi gören yapımın sezon tanıtımında ise bomba gelişmeler yer alıyor. Derin ve Asya, geçirdiği kazadan sağ çıkarken Derin'in tekerlekli sandalyedeki görüntüsü dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan dizinin ne zaman yayınlanacağı ve başlayacağı da merak konusuydu. İşte Sadakatsiz 2. Sezon fragmanı ve yeni bölüm tarihi gibi tüm detaylar...
''Tek bildiğim mutlu olmak ve mutlu etmek istediğim...''
SADAKATSİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sadakatsiz yeni sezona 22 Eylül Çarşamba akşamı başlıyor. İlk tanıtım yayınlandı.
Sadakatsiz 32. bölüm fragmanı | Video
SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?
Asya Günalan'ın gelişi, Asya'nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya'ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir. Ali'nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partideki hangi sürpriz gelişme o günü unutulmaz kılacaktır?
Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i vazgeçirememiş ve ikisi de arabayla uçurumdan aşağı uçmuştur.