Haberler Günaydın Haberleri Sadakatsiz yeni sezon fragmanı yayınlandı, yeni bölüm tarihi belli oldu! Asya dimdik ayakta, Derin tekerlekli sandalyede...
Giriş Tarihi: 15.9.2021 22:33 Son Güncelleme: 15.9.2021 22:34

Sadakatsiz yeni sezon fragmanı yayınlandı, yeni bölüm tarihi belli oldu! Asya dimdik ayakta, Derin tekerlekli sandalyede...

Sadakatsiz yeni sezon fragmanı yayınlandı, yeni bölüm tarihi belli oldu! Asya dimdik ayakta, Derin tekerlekli sandalyede...

Kanal D ekranlarının entrika dolu yapımı Sadakatsiz dizisi yeni sezon fragmanı ile milyonlarca izleyeninin gündemine geldi. İkinci sezonuyla ekranlara gelecek olan yapımın sezona ara verdiği final bölümünde Derin ve Asya uçurumdan aşağı düşmüş ve bunun sonucunda iki başrol karakterinin hayatta kalıp kalmayacağı merak edilmişti. Dizinin fragmanında iki oyuncunun da yer alması dikkatleri çekerken Sadakatsiz dizisi yeni sezona ne zaman başlayacak merak ediyor. İşte Sadakatsiz yeni sezon fragmanı izle ekranı ve tüm detaylar...

Sadakatsiz dizisi yeni sezon bölümleri için geri sayım başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan ve geçtiğimiz sezonda ciddi ilgi gören yapımın sezon tanıtımında ise bomba gelişmeler yer alıyor. Derin ve Asya, geçirdiği kazadan sağ çıkarken Derin'in tekerlekli sandalyedeki görüntüsü dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan dizinin ne zaman yayınlanacağı ve başlayacağı da merak konusuydu. İşte Sadakatsiz 2. Sezon fragmanı ve yeni bölüm tarihi gibi tüm detaylar...

''Tek bildiğim mutlu olmak ve mutlu etmek istediğim...''

SADAKATSİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sadakatsiz yeni sezona 22 Eylül Çarşamba akşamı başlıyor. İlk tanıtım yayınlandı.

Sadakatsiz 32. bölüm fragmanı | Video

SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Asya Günalan'ın gelişi, Asya'nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya'ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir. Ali'nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partideki hangi sürpriz gelişme o günü unutulmaz kılacaktır?

Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i vazgeçirememiş ve ikisi de arabayla uçurumdan aşağı uçmuştur.

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Sadakatsiz yeni sezon fragmanı yayınlandı, yeni bölüm tarihi belli oldu! Asya dimdik ayakta, Derin tekerlekli sandalyede...
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