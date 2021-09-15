Tüm Türkiye Kalp Yarası’na kilitlendi

ATV
'nin
pazartesi akşamları ekranlara getirdiği 'Kalp Yarası
', on birinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler
kategorisinde zirveye yerleşti. 'Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de yüzde 5,49 izlenme oranı ve yüzde 17,84 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi #Sanaİnanmıştım etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. 'Kalp Yarası'nın 11'inci bölümünde; Ferit'in Ayşe
ile ayrılık zamanlarının geldiğini açıklaması konağa bomba gibi düştü. Neler olup bittiğini öğrenmek isteyen Ayşe, Ferit'in karşısına dikildi ancak Ferit kendisine inanmayınca Antakya'dan ayrılmaya karar verdi. Adnan, Ferit'in düşmanı olarak bildiği Hüseyin
'le ortaklığını bitirme kararı aldı. Yaman bu durumu önceden Hüseyin'le paylaşıp tüm borçlarını kapatınca Hüseyin'i iyice avucunun içine almış oldu. Hüseyin, kızını kurtarmak için Ayşe'nin canını yakarak Baha'yı susturmaya karar verdi. Arkasından çevrilen oyunlarla bir anda suçlu durumuna düşen Ayşe'nin peşine polis takıldı. Ayşe yardım istemek için Ferit'in kapısını çaldı.