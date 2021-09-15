Ünlü şarkıcı İrem Derici’nin paylaşımı Ece Seçkin’in düğününe damga vurdu! Hayranları İrem Derici’ye yorum yağdırdı!

4 yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve pilot sevgilisi Çağrı Terlemez, bugün ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Ünlü çift, mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.
BİRÇOK İSİM DAVETE KATILDI
Ünlü sanatçının düğününe birçok ünlü isim de katıldı.
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin bugün evlendi! | Video
DANLA BİLİC NİKAH ŞAHİDİ OLDU!
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, ünlü çiftin nikah şahidi olurken, İrem Derici, Derya Uluğ, Enis Arıkan ve Merve Özbey de davetliler arasındaydı.
İREM DERİCİ'DEN "AŞK-I MEMNU- DÜĞÜN EDİTİON" PAYLAŞIMI
İrem Derici, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın hemen altına, "Aşk-ı Memnu- Düğün Edition" ifadelerini kullanarak takipçilerini güldürdü.