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Giriş Tarihi: 15.9.2021 22:26 Son Güncelleme: 15.9.2021 22:41

Ünlü şarkıcı İrem Derici’nin paylaşımı Ece Seçkin’in düğününe damga vurdu! Hayranları İrem Derici’ye yorum yağdırdı!

Ünlü şarkıcı İrem Derici’nin paylaşımı Ece Seçkin’in düğününe damga vurdu! Hayranları İrem Derici’ye yorum yağdırdı!

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve pilot Çağrı Terlemez çifti, bugün dünyaevine girdi. Mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaşan çiftin düğününe damga vuran bir fotoğraf paylaşıldı. Düğüne katılan ünlü şarkıcı İrem Derici’nin paylaştığı bir fotoğraf, takipçilerden tam not aldı. Ünlülerin yer aldığı kareye binlerce yorum ve beğeni geldi. Sosyal medya takipçilerinden birinin yaptığı ‘Rönesans Tablosu’ yorumu da dikkatlerden kaçmadı. İşte İrem Derici’nin sosyal medyada paylaştığı Ece Seçkin’in düğününe damga vuran o fotoğraf!

4 yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve pilot sevgilisi Çağrı Terlemez, bugün ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Ünlü çift, mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.

BİRÇOK İSİM DAVETE KATILDI

Ünlü sanatçının düğününe birçok ünlü isim de katıldı.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin bugün evlendi! | Video

DANLA BİLİC NİKAH ŞAHİDİ OLDU!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, ünlü çiftin nikah şahidi olurken, İrem Derici, Derya Uluğ, Enis Arıkan ve Merve Özbey de davetliler arasındaydı.

İREM DERİCİ'DEN "AŞK-I MEMNU- DÜĞÜN EDİTİON" PAYLAŞIMI

İrem Derici, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın hemen altına, "Aşk-ı Memnu- Düğün Edition" ifadelerini kullanarak takipçilerini güldürdü.

TAKİPÇİLERDEN 'RÖNESANS TABLOSU GİBİ' BENZETMESİ

İrem Derici'nin fotoğrafının altına gelen yorumlar ise takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medya takipçilerinden biri, ünlülerin bir arada yer aldığı fotoğrafın hemen altına 'Rönesans Tablosu gibi' benzetmesi yaptı ve beğeni aldı.

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Ünlü şarkıcı İrem Derici’nin paylaşımı Ece Seçkin’in düğününe damga vurdu! Hayranları İrem Derici’ye yorum yağdırdı!
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