Ünlü şarkıcı İrem Derici’nin paylaşımı Ece Seçkin’in düğününe damga vurdu! Hayranları İrem Derici’ye yorum yağdırdı!

TAKİPÇİLERDEN 'RÖNESANS TABLOSU GİBİ' BENZETMESİ

İrem Derici'nin fotoğrafının altına gelen yorumlar ise takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medya takipçilerinden biri, ünlülerin bir arada yer aldığı fotoğrafın hemen altına 'Rönesans Tablosu gibi' benzetmesi yaptı ve beğeni aldı.