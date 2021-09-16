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Giriş Tarihi: 16.9.2021 10:55 Son Güncelleme: 16.9.2021 10:55

Acun Ilıcalı siyah tişört sevdasından vazgeçmiyor! Canlı yayında açıkladı!

Acun Ilıcalı siyah tişört sevdasından vazgeçmiyor! Canlı yayında açıkladı!

İlişkileri, evlilikleri, kızlarına olan düşkünlüğü ve başarılarıyla her zaman gündemde olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı giyim tarzıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Katıldığı canlı yayında giyim tarzı hakkında yeni itiraflarda bulundu. Üzerinden çıkarmadığı siyah tişörtlerine 500 tane daha ekleneceğini belirten Acun Ilıcalı sunucuları şaşkına çevirdi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalıya katıldığı programda siyah tişörtleri soruldu. Acun Ilıcalı "Hayatımı kolaylaştırmak için siyah tişört giymeye karar verdim. Ara ara yakalı siyah tişörtler giydiğim oluyor. Tekstil sektöründe olan sevdiğim bir arkadaşım var o bana 'sana tişört göndermek istiyorum' dedi. Ben de 500 tane gönder dedim. Bu hafta gelecek." cevabını verdi.

Yılda sadece 15 kere gömlek 4 kere ceket giyiyor!

Yaz kış farketmeksizin her zaman siyah tişört ve terlikle gezen ünlü televizyoncu gün boyu hiç ayakkabı giymediğini yılda sadece 15 kere gömlek 4 kere de ceket giydiğini söyledi.

Sunuculuğunu yaptığı programın çekimlerinde her gün ekranda olunca tişört değiştire değiştire muhabbet 'bunu giydin bu olmaz' a dönmeye başladığını, her gün niye aynı tişört giyiyorum diye düşündüğünü çekimlerinde devamlılık tutmuş olur diyerek siyah tişört giymeye karar verdiğini söyledi. Bir çekim yapmamız gerektiğinde aynı tişörtü bulmak zor oluyordu diye de ekledi.

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Acun Ilıcalı siyah tişört sevdasından vazgeçmiyor! Canlı yayında açıkladı!
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