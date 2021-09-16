Acun Ilıcalı siyah tişört sevdasından vazgeçmiyor! Canlı yayında açıkladı!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalıya katıldığı programda siyah tişörtleri soruldu. Acun Ilıcalı "Hayatımı kolaylaştırmak için siyah tişört giymeye karar verdim. Ara ara yakalı siyah tişörtler giydiğim oluyor. Tekstil sektöründe olan sevdiğim bir arkadaşım var o bana 'sana tişört göndermek istiyorum' dedi. Ben de 500 tane gönder dedim. Bu hafta gelecek." cevabını verdi.
Sunuculuğunu yaptığı programın çekimlerinde her gün ekranda olunca tişört değiştire değiştire muhabbet 'bunu giydin bu olmaz' a dönmeye başladığını, her gün niye aynı tişört giyiyorum diye düşündüğünü çekimlerinde devamlılık tutmuş olur diyerek siyah tişört giymeye karar verdiğini söyledi. Bir çekim yapmamız gerektiğinde aynı tişörtü bulmak zor oluyordu diye de ekledi.