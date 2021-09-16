Acun Ilıcalı siyah tişört sevdasından vazgeçmiyor! Canlı yayında açıkladı!

Sunuculuğunu yaptığı programın çekimlerinde her gün ekranda olunca tişört değiştire değiştire muhabbet 'bunu giydin bu olmaz' a dönmeye başladığını, her gün niye aynı tişört giyiyorum diye düşündüğünü çekimlerinde devamlılık tutmuş olur diyerek siyah tişört giymeye karar verdiğini söyledi. Bir çekim yapmamız gerektiğinde aynı tişörtü bulmak zor oluyordu diye de ekledi.