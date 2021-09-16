İki yıllık vizyon hasreti bitti

PANDEMİ nedeniyle iki yıldır vizyona giremeyen, internet fenomenlerinin hayatını mizahi olarak ele alan 'Amacı Olmayan
Grup' filminin galası, Özdilek AVM
'de yapıldı. Ali Tanrıverdi
'nin yönettiği, yapımcılığını ve senaryosunu Murat Şeker
'in üstlendiği film, yarın seyirciyle buluşacak. Geçtiğimiz günlerde aşklarını ilan eden Naz Çağla Irmak
ile Sarp Levendoğlu
da ilk kez galada görüntülendi. Levendoğlu, filmde rol alan sevgilisi Irmak'ı galada yalnız bırakmadı. Film öncesi objektiflere takılan çift "Mutluyuz" dedi.