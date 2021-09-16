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Giriş Tarihi: 16.9.2021

İki yıllık vizyon hasreti bitti

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
İki yıllık vizyon hasreti bitti
PANDEMİ nedeniyle iki yıldır vizyona giremeyen, internet fenomenlerinin hayatını mizahi olarak ele alan 'Amacı Olmayan Grup' filminin galası, Özdilek AVM'de yapıldı. Ali Tanrıverdi'nin yönettiği, yapımcılığını ve senaryosunu Murat Şeker'in üstlendiği film, yarın seyirciyle buluşacak. Geçtiğimiz günlerde aşklarını ilan eden Naz Çağla Irmak ile Sarp Levendoğlu da ilk kez galada görüntülendi. Levendoğlu, filmde rol alan sevgilisi Irmak'ı galada yalnız bırakmadı. Film öncesi objektiflere takılan çift "Mutluyuz" dedi.
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İki yıllık vizyon hasreti bitti
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