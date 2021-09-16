ABD’li model Halima Aden: İstanbul’un ezan sesleri huzur veriyor!

Bu şehrin büyüsü bambaşka... Camileri, ezan sesleri huzur veriyor. Burayla ilgili söyleyebileceğim çok şey var ama özellikle hamamlarınıza bayılıyorum. Böyle bir kültüre sahip olduğunuz için çok şanslısınız. ABD'de böyle bir şey yok.