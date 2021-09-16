Somali asıllı Amerikalı model Halima Aden, Türkiye’ye geldi. Önceki gün Üsküdar’da gerçekleşen basın toplantısında gazetecilerle buluşan Halima Aden, ülkemize övgü yağdırdı: “Bütün çevreme İstanbul’a gelmelerini tavsiye ediyorum. Bu şehrin büyüsü bambaşka... Camileri, ezan sesleri huzur veriyor. Burasıyla ilgili söyleyebileceğim çok şey var ama özellikle hamamlarınıza bayılıyorum. Böyle bir kültüre sahip olduğunuz için çok şanslısınız.”
Önceki gün markanın Üsküdar'daki merkezinde gerçekleşen basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Aden, yeniden Türkiye'ye gelmekten duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Bütün çevreme İstanbul'a gelmelerini tavsiye ediyorum.
Bu şehrin büyüsü bambaşka... Camileri, ezan sesleri huzur veriyor. Burayla ilgili söyleyebileceğim çok şey var ama özellikle hamamlarınıza bayılıyorum. Böyle bir kültüre sahip olduğunuz için çok şanslısınız. ABD'de böyle bir şey yok.
O yüzden Türkiye'ye her geldiğimde mutlaka Türk hamamına gidiyorum." Türk kadınlarını çok güzel bulduğunu da ifade eden Aden, "Stillerini de çok beğeniyorum" diye konuştu.
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ABD’li model Halima Aden: İstanbul’un ezan sesleri huzur veriyor!