‘Yunus Emre’nın mesajları artık tüm dünyada yankı buluyor’

Yunus Emre
'nin vefatının 700'üncü yıl dönümü nedeniyle İstanbul Arkeoloji Müzesi
'nde 'Aşkın Türkçesi' başlıklı anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya
, sanatçılar ve davetliler katıldı. Program öncesi, Anadolu Üniversitesi
&Yunus Emre Kaligrafi ve Tipografi Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşma yapan Bakan Ersoy, şunları söyledi: "Çin
'de ve Güney Afrika
'da Yunus Emre Hatıra Ormanı oluşturduk. Yunus'un mesajı dünyanın her köşesinde yankı buluyor. Yurt dışında yapılan programların ardından insanların Yunus Emre'yi araştırmaya başladığını görüyoruz."
'ÇOCUKLARIMIZ, BİZİ VAR EDEN DEĞERLERİMİZİ İYİ TANIMALI'
TÜRK gencinin sanatla ilgilenmesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Ersoy, şunları söyledi: "Gençlerimizin kültürün, sanatın içinde yoğrulmasının önünde tek bir engel kalmaması için çalışıyoruz. Ülkemizin hangi noktasında olursa olsun, bir gencin, bir çocuğun; şiirden, müzikten, sinemadan, tiyatrodan, çağdaş sanatlardan uzak kalması gibi bir mazereti kabul etmiyoruz. Bizi var eden değerlerimizi bilmelerini önemsiyoruz. Yunus'u, Mevlana'yı, Hacı Bektaş Veli
'yi ve de Neşet Ertaş
gibi değerlerimizi anlamadan ne bu toprakları anlayabiliriz ne de anlam dünyası inşa edebiliriz."