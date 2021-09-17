Devlet Tiyatroları 150 oyunla perdelerini açıyor

Yeni tiyatro sezonuna 17 prömiyerle başlayacak olan Devlet Tiyatroları
, 21 Eylül'de perdelerini açacak. Uzun bir aranın ardından seyircisini salonlarında ağırlayacak olan Devlet Tiyatroları, yarın, yeni sezonunun ilk biletlerini internet üzerinden, Sanat Cepte uygulamasından ve Devlet Tiyatroları gişelerinden satışa sunacak. Bursa Devlet Tiyatrosu
oyunu 'Sırça Köşk'ün 21 Eylül'de perdelerini açmasıyla sezona başlayacak olan Devlet Tiyatroları'nda yerli ve yabancı yaklaşık 150 farklı oyun sahnelenecek. Yeni oyunların yanı sıra geçtiğimiz sezonda kapalı gişe oynayan 'Cimri', 'Kontrabas', 'Sonsuzluk Kitabevi
', 'Bizim Yunus', 'Aşık Veysel, 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'İki Bekar', 'Akide Şekeri', 'Kürk Mantolu Madonna', 'Ölümcül Oyun' ve '39 Basamak' gibi oyunlar da seyirciyle buluşacak. Ayrıca İzmir Devlet Tiyatroları
'nda 'Neyzen Tevfik' ve 'Hacı Bektaş' oyunları ilk kez Devlet Tiyatroları Sahneleri'nde olacak. Devlet Tiyatroları'nın ilk ay repertuarında en fazla yeni oyun ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak.